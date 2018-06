Gute Laune in altem Gemäuer

Duos laden ein zur Sommernachtsparty

Lem­go. Die bis­he­ri­gen neun Kon­zerte im Hof des Mu­seum He­xen­bür­ger­meis­ter­haus ha­ben ü­ber­zeugt. Am 29. Juni geht es um 19 Uhr in die 10. Run­de. Or­ga­ni­sa­tor Bernd Ross­mann ver­spricht einen ganz be­son­de­ren Abend mit "White Cof­fee" – eine Gi­tar­re, eine Uku­lele und zwei Stim­men. Mit ei­ge­nen Songs und Co­ver­stü­cken schaf­fen Jen­ni­fer Grove und An­dreas Grove eine har­mo­ni­sche At­mo­s­phäre aus Reg­gae, Jazz und Pop­mu­sik. Das Duo hat sich im Jahr 2009 durch ihre Vor­liebe für Jazz­mu­sik ken­nen ge­lernt. Seit der er­folg­rei­chen Teil­nahme beim City Ta­lent Min­den 2014 sind White Cof­fee auf vie­len re­gio­na­len Büh­nen zu Hau­se. "­Funk&­We­ge­ner " ma­chen Fin­ger­style im Schnitt­punkt zwi­schen Folk, Swing und Coun­try mit ei­ner Prise Ha­waii. Die bei­den Göt­tin­ger Aus­nah­me­gi­tar­ris­ten Pe­ter Funk und Her­bert We­ge­ner prä­sen­tie­ren diese Gute-Laune-Mi­schung auf di­ver­sen Steel­string- und Re­so­na­tor Gi­tar­ren. In Gi­tar­ren­fach­krei­sen sind sie durch ih­ren krea­ti­ven und vir­tuo­sen Stil be­kannt, vor al­lem aber für ihre Locker­heit und Spiel­freu­de. In ih­rer Mu­sik der bei­den sind Ein­flüsse aus Jazz, Ha­wai­ia­ni­scher Folk­lo­re, Blues und an­de­rer "Welt­mu­si­k" er­kenn­bar, ihr Stil bleibt aber ab­so­lut ei­gen und reißt von der ers­ten bis zur letz­ten Kon­zert­mi­nute mit. Wie im­mer ist der Ein­tritt frei, um eine Spende wird ge­be­ten.

