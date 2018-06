Badespaß und Tod liegen manchmal nah beieinander

Blickwinkel von Rettungstauchern und Rettungsschwimmern

Kreis Lippe (n­r). Ste­phan Helms ist der Lei­ter des Tauch­diens­tes bei der Lem­goer Feu­er­wehr, Die Tau­cher­gruppe fei­ert die­ses Jahr ihr 40-jäh­ri­ges Be­ste­hen. Wenn er ü­ber Einsätze spricht, ha­ben die nichts mit dem zu tun, was man all­ge­mein un­ter ei­nem schö­nen Som­mer mit Frei­zeitidyll am See ver­steht. Er erzählt vom lei­sen Tod; dem Er­trin­ken. Da­hin­ter ste­hen Tragö­dien, die ver­meid­bar ge­we­sen wären. Man­che pas­sie­ren aus Un­kennt­nis, Leicht­sinn oder Selbstü­ber­schät­zung. Viele sind Fol­gen von Al­ko­hol­kon­sum. Am schlimms­ten aber ist für die Tau­cher die Ber­gung von Kin­dern. "Wer ge­rade ein­mal das See­pferd­chen ge­macht hat, kann grundsätz­lich noch nicht rich­tig schwim­men", sagt er. Viele El­tern wür­den das ver­ges­sen und Kin­der un­be­auf­sich­tigt ins Was­ser las­sen. "Schwimm­hil­fen wie Schwimm­flü­gel oder -rei­fen sind trü­ge­risch. Kin­der kön­nen sie schnell ver­lie­ren. Und - Er­trin­ken ist ein lei­ser Tod. Nie­mand ru­dert wild mit den Ar­men oder schreit um Hil­fe, wie man es aus dem Fern­se­hen kennt. Plötz­lich ist eine Per­son ver­schwun­den, meist oh­ne, dass es je­mand be­merkt hat. Sie ge­hen ein­fach un­ter." Die Ba­de­freu­den im Bag­ger­see möchte Ste­phan Helms ganz si­cher nicht schmä­lern, aber im Laufe der Zeit, in der die Lem­goer Tau­cher auch ü­ber lip­pi­sche Gren­zen hin­aus Men­schen ber­gen muss­ten, ha­ben sich viele Bil­der im Kopf fest­ge­setzt. Aber man muss nach­fra­gen, um mehr zu er­fah­ren. Ei­nes der Bil­der, die ge­blie­ben sind, be­trifft einen Ein­satz vor fast 20 Jah­ren. "Wir wur­den an ei­nem war­men Au­gust­abend an­ge­for­dert, um eine Kin­der­lei­che aus ei­nem Fisch­teich zu ber­gen. Eine Acht­jäh­rige war mit ih­rem drei Jahre al­ten Bru­der in Hil­len­trup an dem Ge­wäs­ser ent­lang ge­gan­gen.Wei­ter Seite 2

vom 27.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26A

