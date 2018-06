"Gar nichts tun ist das Schlimmste"

Rettungsschwimmer der DLRG

Kreis Lippe (n­r). Die Deut­sche Le­bens­ret­tungs­ge­sell­schaft (DLRG) schlägt Alarm: Die Zahl de­rer, die in den letz­ten Jah­ren beim Ba­den ver­unglückt und zu Tode ge­kom­men sind, steigt. Da­bei er­trin­ken mit Ab­stand die we­nigs­ten Men­schen im Meer. Das be­le­gen die Sta­tis­ti­ken. Die größte Ge­fahr geht von Bag­ger­seen aus, hier er­eig­nen sich die meis­ten Un­fäl­le. Ver­ler­nen wir also das Schwim­men oder ist es viel­leicht nur pu­rer Leicht­sinn, der Ba­dende in Ge­fahr bringt? Die Deut­sche Le­bens­ret­tungs­ge­sell­schaft (DLRG) macht hier klare Aus­sa­gen. 4.500 Men­schen we­ni­ger als im Vor­jahr ha­ben bei den Aus­bil­dern der DLRG eine Schwimm- oder Ret­tungs­schwimm­prü­fung ab­ge­legt. Als eine der Ur­sa­chen nannte DLRG-Prä­si­dent Achim Haag im Juni die­ses Jah­res die Bä­der­schließun­gen. "In den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren ha­ben wir na­hezu 800 Bä­der ver­lo­ren, und es ist lei­der ab­seh­bar, dass viele wei­tere fol­gen wer­den". Seine For­de­rung in Rich­tung Kom­mu­nal­po­li­tik lau­tet so auch, Bä­der zu er­hal­ten. Dass etwa 60 Pro­zent der 10-Jäh­ri­gen nicht aus­rei­chend gut schwim­men kann, se­hen so­wohl Schwimm­meis­ter Jörg Men­ge­doht vom DLRG-Be­zirk Lip­pe, als auch der Lei­ter der Lem­goer Tau­cher­grup­pe, Ste­phan Helms, al­ler­dings nicht als Folge von Bä­der­schließun­gen, zu­mal der Kreis Lippe da­von nicht be­trof­fen ist. Beide sind da­von ü­ber­zeugt, dass es am ver­än­der­ten Frei­zeit­ver­hal­ten der Kin­der liegt. "­Statt raus zu ge­hen, sitzt ein großer Teil der Kin­der be­reits in ganz jun­gen Jah­ren vorm Ta­blet oder dad­delt mit dem Handy rum", meint Jörg Men­ge­doht. Auch das Ver­ständ­nis vie­ler El­tern habe sich geän­dert. "Es kommt schon ab und zu vor, dass El­tern den Ein­tritt ins Schwimm­bad mit ei­nem All­round-Ser­vice ver­wech­seln. Die Auf­sichts­pflicht wird kom­men­tar­los ab­ge­ge­ben. Weist man sie dann auf ihre ei­gene Auf­sichts­pflicht hin, hören wir häu­fig "wofür sind Sie denn sonst da?". Viele El­tern würde die Ver­ant­wor­tung des Schwim­men­ler­nens auch schlicht­weg an die Schu­len ab­wäl­zen. "Es sollte aber je­dem klar sein, dass man nicht al­len Kin­dern gleich ge­recht wer­den kann. Die eine Hälfte der Klasse kann ganz gut schwim­men, die an­dere gar nicht. Wer bleibt da wohl auf der Strecke", so der Schwimm­meis­ter. Leicht­sinn, Al­ko­hol und Un­kennt­nis der Be­din­gun­gen am Ge­wäs­ser sind meist der Grund, warum die Ret­tungs­schwim­mer hel­fen müs­sen. Zum Glück bleibt es für die Ret­tungs­schwim­mer des DLRG-Be­zirks Lippe meist bei klei­ne­ren Einsät­zen. Aber auch sie sind schon mit dem Ernst­fall in Berührung ge­kom­men. Er­schre­ckend ist für Jörg Men­ge­doht, dass der Hilfs­ge­danke fehlt. "Ich den­ke, es ist viel­fach die Angst und Un­si­cher­heit et­was falsch zu ma­chen, wenn man hilft", meint er. "A­ber das ist schlicht­weg falsch. Denn... gar nichts zu tun ist das Schlimms­te." Es gäbe drei wich­tige Punk­te, die man be­ach­ten soll­te, fährt er fort: "­Zum einen sollte man Ruhe be­wah­ren und ver­su­chen, den in Not­lage Ge­ra­te­nen schwim­mende Hilfs­mit­tel zum Fest­hal­ten hin­zu­rei­chen. Dann sollte der Not­ruf ab­ge­setzt wer­den. Als drit­ten Punkt und den sollte man wirk­lich be­her­zi­gen, sollte man sich nicht selbst ü­ber­schät­zen beim Ver­such, je­man­den aus dem Was­ser zu zie­hen. Men­schen in Not­la­gen kön­nen er­staun­li­che Kräfte ent­wi­ckeln. Ret­tungs­schwim­mer sind darin geübt, sich aus den klam­mern­den Grif­fen im Was­ser zu lö­sen, um nicht mit nach un­ten ge­zo­gen zu wer­den, son­dern ge­zielt hel­fen zu kön­nen. Un­geübte könn­ten mit in große Ge­fahr ge­ra­ten."

vom 27.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26A

