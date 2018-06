Lebensräume erhalten

Finanzielle Unterstützung des ehrenamtlichen Naturschutzes

Kreis Lippe (la). Ob Tro­cken­mau­ern, Streu­obst­wie­sen oder Nist­käs­ten: Seit vie­len Jah­ren en­ga­gie­ren sich in Lippe zahl­rei­che Ver­ei­ne, In­sti­tu­tio­nen und Ein­zel­per­so­nen für den Er­halt der Ar­ten und Le­bens­räu­me. Ü­ber den Na­tur­schutz hin­aus wer­den durch diese Maß­nah­men der Ge­mein­schafts­sinn so­wie der Zu­sam­men­halt auf den Dör­fern ge­stärkt und die Ju­gend an die Na­tur und hand­werk­li­che Tätig­kei­ten her­an­ge­führt. Das eh­ren­amt­li­che En­ga­ge­ment stellt zu­dem in vie­len Be­rei­chen eine un­ver­zicht­bare Grund­lage dar, um Ar­ten- und Bio­top­schutz­maß­nah­men in die Tat um­zu­set­zen und gleich­zei­tig die Dorf­ge­mein­schaft zu för­dern. Des­halb un­ter­stützt der Kreis Lippe je­des Jahr ei­nige die­ser Maß­nah­men und ruft des­halb ak­tu­ell dazu auf, die För­de­rung für sol­che eh­ren­amt­li­chen Maß­nah­men zu be­an­tra­gen. Die För­de­rung er­folgt auf An­trag durch den Kreis Lippe in An­leh­nung an die Richt­li­nie ü­ber die Ge­währung von Zu­wen­dun­gen für Maß­nah­men des Na­tur­schut­zes und der Land­schafts­pflege (För­der­richt­li­nie Na­tur­schutz, kurz FöNa). Eh­ren­amt­li­che wer­den dazu auf­ge­ru­fen, die im Herbst 2018 ge­plan­ten land­schafts­pfle­ge­ri­schen so­wie die darü­ber hin­aus­ge­hen­den Maß­nah­men beim Kreis Lippe zu be­an­tra­gen. Die­ses kann ü­ber das An­trags­for­mu­lar auf der In­ter­netseite des Krei­ses Lippe un­ter ww­w.­kreis-lip­pe.de im Be­reich "Na­tur und Um­welt", un­ter dem Punkt "Na­tur und Land­schaft" un­ter "Eh­ren­am­t" so­wie bei Tho­mas Cleve (05231/62-5510) oder bei Anke Rabe (05231/62-6191) er­fol­gen. Hier er­hal­ten In­ter­es­sierte auch wei­tere Aus­künfte und In­for­ma­tio­nen.

vom 27.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26A

