Johanniter unterwegs in Lippe

Hilfsorganisation bittet um Unterstützung

Kreis Lippe (la). Rote Dienst­jacke, der Aus­weis so­fort zur Hand – so klin­geln Mit­ar­bei­ter der Jo­han­ni­ter-Un­fall-Hilfe der­zeit an lip­pi­schen Haustüren. Sie in­for­mie­ren ü­ber die Ar­beit ei­ner der größten deut­schen Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen und freuen sich ü­ber neue För­der­mit­glie­der. "Un­sere Mit­ar­bei­ter wer­den je­doch in kei­nem Fall um Geld­s­pen­den bit­ten", stellt Matt­hias Schrö­der, Vor­stand des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter klar. Viel­mehr be­stehe ihre Auf­gabe dar­in, das breite Dienst­leis­tungs­spek­trum der Jo­han­ni­ter vor­zu­stel­len, Be­ra­tungs­wün­sche ent­ge­gen zu neh­men und För­der­mit­glie­der zu wer­ben. "Als Hilfs­or­ga­ni­sa­tion le­ben wir von der Be­reit­schaft mög­lichst vie­ler Men­schen, sich zu en­ga­gie­ren. Jede För­der­mit­glied­schaft hilft uns, an­de­ren zu hel­fen." Der Re­gio­nal­ver­band ver­fügt ü­ber mehr als 22.600 För­de­rer in Lippe und Höx­ter. Die eh­ren­amt­li­chen Kräfte der Jo­han­ni­ter ver­se­hen Sa­nitäts­dienste bei Groß­ver­an­stal­tun­gen, sind Teil des Ka­ta­stro­phen­schut­zes im Kreis Lippe und bie­ten an fünf Stand­orten Erste-Hilfe-Kurse an. Darü­ber hin­aus sind die Jo­han­ni­ter im Teil des lip­pi­schen Ret­tungs­diens­tes, fah­ren Me­di­zi­ner im Rah­men des Kas­senärzt­li­chen Not­diens­tes zu den Pa­ti­en­ten, bie­ten Haus­not­ruf-Dienste an und be­treuen täg­lich ü­ber 320 Kin­der in Kin­der­gär­ten und of­fe­nen Ganz­tags­schu­len. Das Info-Team der Jo­han­ni­ter ist in den nächs­ten Wo­chen haupt­säch­lich im lip­pi­schen Nord­os­ten un­ter­wegs.

vom 27.06.2018 | Ausgabe-Nr. 26A

