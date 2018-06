Sozialprojekt für die Tagespflege

Ein Hochbeet für die Echternstraße

Lemgo (r­to). Zwi­schen dem So­zia­len Al­ten­hilfe Dienste (SAD) e.V. und der Com­pe­ten­z­Werk­statt Be­ruf be­steht seit län­ge­rem eine gute Zu­sam­men­ar­beit. Jetzt hat die Com­pe­ten­z­Werk­statt in Blom­berg im Rah­men ei­nes So­zi­al­pro­jek­tes ein Hoch­beet für den In­nen­hof­gar­ten der Ta­ges­pflege des Han­se­hau­ses an der Echter­straße her­ge­stellt und an­ge­legt.

Die Ver­ant­wort­li­chen für die Maß­nah­me, Marco Hasse und Ca­ro­lin Ku­le­sa, stell­ten jetzt ge­mein­sam mit den 21 Pro­jekt­teil­neh­mern ihre Ar­beit beim Auf­bau des Bee­tes vor. Die Ju­gend­li­chen neh­men an ei­ner durch die Agen­tur für Ar­beit Det­mold ge­för­der­ten Be­rufs­vor­be­rei­ten­den Bil­dungs­maß­nahme (BvB) teil, die es ih­nen er­mög­li­chen soll, einen pas­sen­den Aus­bil­dungs­platz zu fin­den. Während der zehn­mo­na­ti­gen Maß­nah­me, in der die Teil­neh­mer be­ruf­lich ori­en­tiert wer­den, ein Be­wer­bungs­trai­ning durch­lau­fen und ver­schie­dene schu­li­sche Un­ter­richts­ein­hei­ten ab­sol­vie­ren, fin­den auch zwei Pro­jekt­pha­sen statt – un­ter an­de­rem ein So­zi­al­pro­jekt. Und das war in die­sem Fall ein Hoch­beet für die Ech­t­ern­straße. Die Pro­jekt­teil­neh­mer ha­ben un­ter fach­kun­di­ger An­lei­tung ih­rer Aus­bil­der Heike Du­dek, Gre­gor Nick­ler und Uwe Pie­per das Hoch­beet ent­wor­fen und ge­baut. Es wird durch sie be­pflanzt und die zukünf­ti­gen Nut­zer in der Ech­t­ern­straße er­hal­ten eine An­lei­tung zur Pfle­ge.

vom 23.06.2018 | Ausgabe-Nr. 25B

