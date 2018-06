Eine Auszeichnung - auch für beste Zusammenarbeit

Plakette "Produkt des Jahres" von Lippequalität

Lem­go. Der Bio-Frucht-Jo­ghurt, der in der Hof­mol­ke­rei der Stif­tung Eben-Ezer her­ge­stellt wird, er­hielt vor kur­zem die Aus­zeich­nung "­Pro­dukt des Jah­res­" von Lip­pe­qua­lität e.V. Der stell­ver­tre­tende Vor­sit­zende Gün­ter Puz­berg ü­ber­reichte die Pla­kette an den Mol­ke­rei­lei­ter Pe­ter Wo­elke und wies dar­auf hin, dass der Jo­ghurt in mehr­fa­cher Weise ein aus­ge­spro­chen be­son­de­res lip­pi­sches Pro­dukt ist. Es ist das Ko­ope­ra­ti­ons­er­geb­nis zweier Lip­pe­qua­lität-Be­trie­be: der Hof­mol­ke­rei der Stif­tung Eben-Ezer in Lemgo und der Le­bens­hilfe e.V. in Det­mold. Die Hof­mol­ke­rei steu­ert die Bio­milch zur Jo­ghurt­pro­duk­tion bei und die Obst­plan­ta­gen der Le­bens­hilfe Früch­te­mi­schun­gen in Bio­qua­lität. Es gibt den Frucht­jo­ghurt in den Sor­ten Erd­beer und Him­beer-Brom­beer so­wie Ap­fel-Sand­dorn im Som­mer im Wech­sel mit Pflaume-Zimt im Win­ter. Die Früchte und die Milch kom­men zu 100 Pro­zent aus Lip­pe. Was kaum je­mand weiß, so­gar der Sand­dorn ist in Lippe hei­misch. Seit rund zwan­zig Jah­ren wird er auf den Obst­plan­ta­gen der Le­bens­hilfe Det­mold an­ge­baut und ver­ar­bei­tet. Der Jo­ghurt reift im Be­cher und schmeckt mild-säu­er­lich "wie früher". In bei­den Be­trie­ben, den Obst­plan­ta­gen so­wie der Hof­mol­ke­rei, ar­bei­ten Men­schen mit Be­hin­de­run­gen. "Hier ar­bei­ten zwei Be­triebe zu­sam­men, die sich wun­der­bar er­gän­zen", fasst es Gün­ter Puz­berg zu­sam­men. "Das macht das Pro­dukt noch zu­sätz­lich be­son­der­s". "Ein be­son­de­res Pro­dukt, her­ge­stellt von be­son­de­ren Men­schen", er­gänzt Wolf­ram Spinn, Zweig­werkstät­ten­lei­ter der Le­bens­hil­fe.

Die Jo­ghurts und wei­ter Milch­pro­dukte aus der Hof­mol­ke­rei sind im Le­bens­mit­te­lein­zel­han­del und auf Wo­chen­märk­ten in ganz Lippe er­hält­lich.

vom 23.06.2018 | Ausgabe-Nr. 25B

