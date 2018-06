Landesverband übergibt vorübergehend Gastronomie am Hermannsdenkmal

Denkmal-Stiftung strebt endgültige Lösung für Herbst 2018 an

Lem­go/­Det­mold (la). Die Denk­mal-Stif­tung hat seit dem ver­gan­ge­nen Mon­tag Zu­gang zu den Räu­men der Ga­stro­no­mie am Her­manns­denk­mal. Im Rah­men des lau­fen­den In­sol­venz­ver­fah­rens der bis­he­ri­gen Ga­stro­no­mie wurde ihr vom In­sol­venz­ver­wal­ter Hans-Achim Ernst der Schlüs­sel ü­ber­reicht. Den be­hiel­ten die Ge­schäfts­füh­rer der Denk­mal-Stif­tung, Pe­ter Gröne und Ralf Nos­ke, nur kurz in ih­ren Hän­den. Ge­mein­sam mit Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann ü­ber­reich­ten sie ihn un­ver­züg­lich Ben­ja­min Krentz von der In­fi­nity Events GmbH & Co. KG. "Ab heute hat un­ser Part­ner Ben­ja­min Krentz Zu­gang zu den Räu­men der Ga­stro­no­mie, kurz­fris­tig wird er das ga­stro­no­mi­sche Ü­ber­gangs­an­ge­bot, das er in der ehe­ma­li­gen Tou­rist-Info ein­ge­rich­tet hat, nun hier­her ver­la­gern", freut sich Peit­h­mann. "Für die Gäste des Denk­ma­la­re­als wird da­mit wie­der Nor­ma­lität ein­keh­ren. Sie kön­nen dann Ge­tränke und Spei­sen im dafür vor­ge­se­he­nen Re­stau­rant ge­nießen. Wir sind da­mit auch bes­tens gerüs­tet für vie­le, hof­fent­lich hung­rige Wan­de­rin­nen und Wan­de­rer, die den Her­mann im Au­gust zum 118. Wan­der­tag be­su­chen." Gröne dankte noch­mals Ben­ja­min Krentz: "Er ist mit sei­nem Un­ter­neh­men so­fort ein­ge­sprun­gen und hat nicht nur das Ca­te­ring zur Ver­an­stal­tung "­Der Her­mann leuch­tet" si­cher­ge­stellt, son­dern auch ü­ber­gangs­los ab Sai­son­be­ginn zu Os­tern. Ich freue mich, dass wir mit ihm einen Part­ner ge­win­nen kön­nen, der in der Aus­flugs­ga­stro­no­mie sehr viel Er­fah­rung be­sitzt und für eine hohe Qua­lität steht."

Ben­ja­min Krentz wird nun mit sei­nem Team die ga­stro­no­mi­sche Ver­sor­gung für diese Sai­son si­cher­stel­len. Da­bei liegt das Haupt­au­gen­merk natür­lich auf den zahl­rei­chen Aus­flugs­gäs­ten:"A­ber wir wer­den auch die in die­sem Jahr hier in der Ga­stro­no­mie ge­plan­ten und noch be­vor­ste­hen­den Ver­an­stal­tun­gen nun ohne die Sor­ge, dass diese nicht statt­fin­den kön­nen, pla­nen und durch­führen." Nach­dem sich das Team von In­fi­nity einen Ü­ber­blick ü­ber die Räume und die Mög­lich­kei­ten vor Ort ma­chen wird, werde es schnell zu ei­ner gu­ten Kon­zep­tion kom­men, ver­spricht Krentz. Mehr aus Seite 2 BUZ:

