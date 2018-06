"Judas" in der Martin-Luther-Kirche

Ein Verräter kommt zu Wort . Ein Verräter?

M ar­kus Hott­gen­roth ver­ab­schie­det sich aus Det­mold mit ei­ner Bot­schaft

Det­mold (js). Mit dem Ende der Thea­ter­sai­son en­det auch für Schau­spie­ler Mar­kus Hott­gen­roth seine wohl längste Spiel­zeit. Gut 20 Jahre gehörte Hott­gen­roth dem En­sem­ble des Lan­des­thea­ters an. Det­mold sei ihm sehr ans Herz ge­wach­sen, wie er selbst sagt. Doch nun sei es an der Zeit neue Wege ein­zu­schla­gen. Wie auch Thea­ter­in­ten­dant Kay Metz­ger wech­selt Mar­kus Hott­gen­roth im Au­gust an das Thea­ter Ulm und stellt sich da­mit neuen Her­aus­for­de­run­gen. Ein­fach fällt ihm der Weg­gang nicht: "­Mir sind nicht nur die Stadt und das Thea­ter ans Herz ge­wach­sen, son­dern auch die lu­the­ri­sche Ge­mein­de". Von Be­ginn an hatte der Schau­spie­ler die Reihe "Vis-à -Vis", die 2008 von In­ten­dant Kay Metz­ger ins Le­ben ge­ru­fen wur­de, be­glei­tet. Auch leis­te­tet er einen großen schau­spie­le­ri­schen Bei­trag in der Auf­führungs­se­rie "Je­der­mann", die im Jahr 2013 in der Mar­tin-Lu­ther-Kir­che ihre Pre­miere fei­er­te. Nun zieht er also von dan­nen. Mar­kus Hott­gen­ro­th, 1970 am Nie­der­rhein ge­bo­ren, möchte seine Wahl­hei­mat Det­mold je­doch nicht ver­las­sen, ohne sich vor­her ge­bührend von sei­nen Fans zu ver­ab­schie­den. Mit dem Stück "Ju­das" aus der Fe­der von Wal­ter Jens möchte er sich bei all de­nen be­dan­ken, die ihn in den letz­ten Jah­ren ein Stück weit be­glei­tet ha­ben und um­ge­kehrt - die er ein Stück weit be­glei­tet hat. Außer­dem möchte Hott­gen­roth sei­ner Ver­bun­den­heit zur lu­the­ri­schen Kir­chen­ge­meinde Aus­druck ver­lei­hen. Mehr auf Seite 3

vom 20.06.2018 | Ausgabe-Nr. 25A

