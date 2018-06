Sonnenwende 2018 an den Externsteinen

Landesverband setzt Schutzkonzept um

Lem­go/­Horn-Bad Mein­berg (la). Am heu­ti­gen Mitt­woch ist Som­mer­an­fang und Som­mer­son­nen­wen­de. Der Lan­des­ver­band Lippe wird – zu­sam­men mit sei­nen Part­nern Stadt Horn-Bad Mein­berg, Schutz­ge­mein­schaft Ex­t­ern­steine e. V. und Kreis­po­li­zei­behörde – wie­der sein Schutz­kon­zept für das Na­tur­denk­mal Ex­t­ern­steine und das um­ge­ben­de, gleich­na­mige Na­tur­schutz­ge­biet um­set­zen. Das heißt, dass Zel­ten so­wie of­fe­nes Feuer oder Gril­len nicht ge­stat­tet sind. Spi­ri­tu­ell in­spi­rierte Be­su­che­rin­nen und Be­su­cher dür­fen die Nacht an den Ex­t­ern­stei­nen ver­brin­gen und fried­lich fei­ern und mu­si­zie­ren. Der Park­platz Ex­t­ern­steine heute be­reis ab 18 Uhr ge­schlos­sen. Die Gast­stätte "­Zum Fel­sen­wir­t" hat zu den üb­li­chen Zei­ten geöff­net. Das Be­stei­gen der Fel­sen ist Be­su­che­rin­nen und Be­su­chern am 20. und 21. Juni 2018 aus­sch­ließ­lich zu den Öff­nungs­zei­ten mög­lich.

vom 20.06.2018 | Ausgabe-Nr. 25A

