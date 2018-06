Terminkorrektur

Lem­go. Der Ver­ein ”Kin­der in Not Lippe e.V.” sam­melt wie­der Klei­dung und im­mer auch noch Fahrrä­der für die dies­jäh­rige Fahrt nach Kau­nas im Au­gust. Jür­gen Wat­ten­berg, Or­ga­ni­sa­tor und an­dere frei­wil­lige Hel­fer ste­hen am Sonn­tag, 24. Juni und am Sonn­tag, 8. Ju­li, von 10 bis 16 Uhr auf dem Park­platz von ATU an der Her­for­der Straße 109 in Lem­go. Erst­mals wird auch Ingo Rie­meier mit sei­ner Würst­chen­bude da­bei sein. Der Er­trag durch den Ver­kauf wird an den Ver­ein ge­spen­det.

vom 20.06.2018 | Ausgabe-Nr. 25A

