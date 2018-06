Jugendrotkreuz für mehr Menschlichkeit

Sören Ledig wurde wiedergewählt

Wahl­lei­ter Tho­mas Janke (links) gra­tu­liert dem wie­der­ge­wähl­ten Vor­sit­zen­den Sören Le­dig. Und auch Kreis­lei­te­rin Stella Kra­ski gra­tu­liert. Fo­to: Wolff

Det­mold (g­w). Im Mit­tel­punkt der Lan­des­kon­fe­renz des Ju­gend­rot­kreu­zes (JRK) West­fa­len-Lippe stand die Kam­pa­gne der Ju­gend­rot­kreuz­ge­mein­schaft "­Was geht mit Mensch­lich­keit?". Der Vor­sit­zende Sören Le­dig er­in­nerte dar­an, dass die welt­po­li­ti­sche Bühne so­wie auch das Le­ben in Deutsch­land im stän­di­gen Wan­del sei. "Im So­cial-Me­dia-Stream und in den Nach­rich­ten wer­den wir täg­lich mit News zu wirt­schaft­li­chen Kri­sen und po­li­ti­schen Span­nun­gen, Na­tur­ka­ta­stro­phen und Epi­de­mien kon­fron­tier­t", so Le­dig. Das seien zwar große The­men. "A­ber Kon­flikte und Schwie­rig­kei­ten gibt es auch im­mer im Pri­va­ten", so der Vor­sit­zende und for­derte die Mit­glie­der auf, ge­mein­sam für den Frie­den ak­tiv zu sein. "Wenn du die Welt mit dem Her­zen siehst, kennst du das Ge­fühl, dass Mensch­lich­keit wie­der an Wert ge­win­nen muss", zi­tierte Le­dig das Kam­pa­gnen­zi­tat. Er ge­stand den An­we­sen­den auch, dass er in den ver­gan­ge­nen Jah­ren im Ju­gend­rot­kreuz erst ver­stan­den ha­be, was Mit­mensch­lich­keit be­deu­te. Und auch die an­we­sende erste stell­ver­tre­tende Bür­ger­meis­te­rin Christ-Dore Rich­ter schrieb den An­we­sen­den ins Stamm­buch stolz auf sich zu sein zu kön­nen. "­Sie leis­ten Frie­dens­ar­beit durch die Mensch­lich­keit, die Sie an den Tag le­gen", so Rich­ter. Auch bei den Wahlen gab es Ei­nig­keit. Ap­plaus bran­dete in der gut be­such­ten Lan­des­kon­fe­renz auf, als Sören Le­dig die Wahl mit den Wor­ten kom­men­tier­te: "Ich nehme diese gerne an und danke für das Ver­trau­en." Zu­vor war der Vor­sit­zende ein­stim­mig wie­der­ge­wählt wor­den. Als Stell­ver­tre­ter ste­hen ihm zukünf­tig Mar­kus Hölt­gen, Alessa Held und Nina Litz­barski zur Sei­te. Und wie es bei ei­ner sol­chen Kon­fe­renz üb­lich ist, gab es natür­lich auch Eh­run­gen. So wur­den Pa­trick Pier­zig und Tho­mas Jahnke für ihr eh­ren­amt­li­ches En­ga­ge­ment ge­ehrt. Wolf­gang Simsch durfte die Eh­rung für 40 Jahre Mit­glied im Ju­gend­rot­kreuz ent­ge­gen neh­men. Be­son­ders lang an­hal­ten­den Bei­fall er­hielt Chri­stoph Schrün­der, Lan­des­re­fe­rent des JRK, der für seine Le­bens­leis­tung ge­ehrt wur­de. Ca­ro­lin Schulz, Re­fe­ren­tin für Me­dien und Kom­mu­ni­ka­tion beim JRK zeigte sich mit dem Ab­lauf der Ver­an­stal­tung zu­frie­den. "Ich fin­de, dass hier rich­tig was be­wegt wur­de", so ihr Fa­zit.

vom 20.06.2018 | Ausgabe-Nr. 25A

Drucken | Versenden