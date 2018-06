"Sporthalle als Fitnessstudio"

Det­mold. Das Sport­bil­dungs­werk im Kreiss­port­bund Lippe bie­tet am Sams­tag, 23. Juni und Sonn­tag, 24. Juni die Fort­bil­dung "S­port­halle als Fit­ness­stu­dio" in der Chris­tian-Mor­gens­tern Schule an. Bei der Fort­bil­dung ler­nen die Teil­neh­mer, wie mit Hilfe von nor­ma­len Groß­geräten in der Sport­halle ver­schie­dene Trai­nings­flächen für den Kraft- so­wie Aus­dau­er­be­reich ge­stal­tet und den in­di­vi­du­el­len Be­dürf­nis­sen der Teil­neh­mer an­ge­passt wer­den kön­nen. Mit die­ser Fort­bil­dung kann die Ü­bungs­lei­ter-C Li­zenz ver­län­gert wer­den. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt der KSB Lippe un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 62 7908 oder im In­ter­net un­ter "ww­w.s­port­an­ge­bote-lip­pe.­de".

vom 20.06.2018 | Ausgabe-Nr. 25A

