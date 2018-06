Oberst Meyer übernimmt

General Hübner übergibt Kommando der Panzerbrigade 21

Hand­schlag: Ge­ne­ral Heico Hüb­ner ü­ber­gibt die Ver­ant­wor­tung für die Pan­zer­bri­gade 21 "Lip­per­land" an Oberst Ans­gar Meyer. Mit­te: Di­vi­si­ons­kom­man­deur Ge­ne­ral Jür­gen-Joa­chim von San­drart.

Au­gust­dorf (WAG). Vor rund 570 Sol­da­ten hat Bri­ga­de­ge­ne­ral Heico Hüb­ner das Kom­mando ü­ber die Pan­zer­bri­gade 21 "Lip­per­lan­d" an Oberst Ans­gar Meyer ab­ge­ge­ben. Auch zahl­rei­che Gäste wohn­ten dem fei­er­li­chen Ap­pell in der Ge­ne­ral­feld­mar­schall-Rom­mel-Ka­serne bei. Ein­ein­halb Jah­re, seit De­zem­ber, 2016, stand der 50-jäh­rige Hüb­ner an der Spitze der Au­gust­dor­fer Kampf­trup­pen­bri­gade , nun zieht es ihn wiede r in die Bun­des­haupt­stadt. In Ber­lin wird er künf­tig im Bun­des­mi­nis­te­rium der Ver­tei­di­gung das Büro des Ge­ne­ral­in­spek­teurs der Bun­des­wehr, Eber­hard Zorn, lei­ten. Der Bie­le­fel­der war 1987 Re­krut beim Pan­zer­gre­na­dier­ba­tail­lon 212 in der Rom­mel-Ka­serne ge­wor­den und vor der Ü­ber­nahme des Bri­ga­de­kom­man­dos in Au­gust­dorf Ad­ju­tant der Mi­nis­te­rin ge­we­sen. "­Sie wa­ren auf Ihre ganz ei­gene Art eine wun­der­bare Trup­pe. In Ih­rer Mitte habe ich mich wohl ge­fühl­t", ver­ab­schie­dete Hüb­ner sich. Er sei zu­ver­sicht­lich, dass die "Lip­per­lan­d"-Bri­gade auch die Her­aus­for­de­run­gen der Zu­kunft be­wäl­ti­gen kön­ne.

Lob für den Groß­ver­band gab es auch von Di­vi­si­ons­kom­man­deur Ge­ne­ral Jür­gen-Joa­chim von San­drart: Er könne sich in je­der Lage "hun­dert­pro­zen­tig" auf die Bri­gade ver­las­sen. Hüb­ner ü­ber­lasse sei­nem Nach­fol­ger ein gut be­stell­tes Feld. Von San­drart sprach ihm dafür hohe An­er­ken­nung und Re­spekt aus. Auf Hüb­ner folgt Oberst Ans­gar Meyer, der bis­lang als Re­fe­rat­s­lei­ter in der Per­so­nal­ab­tei­lung des Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums in Bonn tätig war. Der 53-jäh­rige Stabs­of­fi­zier hat ne­ben der deut­schen und bri­ti­schen Ge­ne­ral­stabs­aus­bil­dung zahl­rei­che Führungs- und Stabs­ver­wen­dun­gen durch­lau­fen. Zwei Aus­land­seinsätze führ­ten den ge­bür­ti­gen Ems­län­der auf den Bal­kan so­wie nach Nordaf­gha­ni­stan. Ge­mein­sam mit sei­ner Frau zieht er nun nach Det­mold. Meyer und seine Truppe ha­ben schwere Auf­ga­ben zu stem­men: Sie stel­len der­zeit rund 300 Män­ner und Frauen des deut­schen Kon­tin­gen­tes in Af­gha­ni­stan. Sie müs­sen die 1. Pan­zer­di­vi­sion da­bei un­ter­stüt­zen, eine schnell ver­füg­bare Bri­gade für die Nato zu stel­len, und ha­ben gleich­zei­tig den Auf­trag, Lan­des- und Bünd­nis­ver­tei­di­gung wie­der in den Mit­tel­punkt der Aus­bil­dung zu rü­cken.

