"Kinder in Not Lippe": Es fehlen Kleidersäcke zur Ladungssicherung

Kreis Lip­pe/ Lemgo (r­to). Der Ver­ein ”Kin­der in Not Lip­pe” sam­melt wie­der Klei­dung und im­mer auch noch Fahrrä­der für die dies­jäh­rige Fahrt nach Kau­nas im Au­gust. Or­ga­ni­sa­tor Jür­gen Wat­ten­berg und wei­tere frei­wil­lige Hel­fer ste­hen am Sonn­tag, 24. Juli und Sonn­tag, 8. Ju­li, von 10 bis 16 Uhr auf dem Park­platz von ATU an der Her­for­der Straße 109 in Lem­go. Erst­mals wird auch Ingo Rie­meier mit sei­ner Würst­chen­bude da­bei sein. Der Er­trag durch den Ver­kauf wird an den Ver­ein ge­spen­det.

"Wir kön­nen im­mer noch viele Sä­cke Klei­der­spen­den ge­brau­chen. Die benöti­gen wir, um Räume zwi­schen den an­de­ren Spen­den wie Bet­ten, Rol­la­to­ren oder Mö­bel, die wir schon ein­ge­la­gert ha­ben, auf den Lk­w’s zu stop­fen", sagt Jür­gen Wat­ten­berg. Be­son­ders ge­braucht wer­den auch noch Kin­der­fahrrä­der. Bis zur Ab­fahrt im Au­gust bleibt noch Zeit ge­nug für Spen­den­wil­lige ihre Spiel­zeug-, Fahr­rad-, oder Klei­der­spen­den ab­zu­ge­ben. Da­bei sollte es sich aber um noch brauch­ba­res Spiel­zeug und trag­bare Klei­dung han­deln. Ein paar Tage vor der dies­jäh­ri­gen Ab­reise des Hilf­strans­por­tes ste­hen die Hel­fer an fol­gen­den Ter­mi­nen be­reit: Sams­tag 28. und Sonn­tag 29. Juni von 10 bis 17 Uhr an der Anne-Frank-Schu­le; vom Mon­tag 30. Juli bis Don­ners­tag, 2. Au­gust, ste­hen dann be­reits die Hilfs­güter-Lkw von 10 Uhr bis 17 Uhr an den Ver­la­de­ram­pen an der Rück­seite des al­ten Kon­dor-Ge­bäu­des (Gelände zu den Bahn­glei­sen hin) be­reit. Auch hier kön­nen im­mer noch Spen­den ab­ge­ge­ben wer­den. Auf die Reise nach Li­tauen ge­hen bis­her schon un­ter an­de­rem 150 Kran­ken­h­aus­bet­ten mit Bei­stell­schrän­ken, 1000 Ein­hei­ten Schul­mö­bel, 200 Pols­ter­stühle, sechs Lkw-La­dun­gen Büromö­bel, etwa 100 Rol­la­to­ren und 40 Rollstühle, eine kom­plette Kin­der­gar­ten­ein­rich­tung, in­klu­sive ei­nem Spiel­haus, so­wie vier 7,5 Ton­ner Lkw Spiel­zeugs­pen­den. Din­ge, die in Kau­nas drin­gend benötigt wer­den. Geld­s­pen­den sind eben­falls je­der­zeit will­kom­men, um den Hilf­strans­port zu er­mög­li­chen, so Wat­ten­berg (Bank­ver­bin­dung des Ver­eins ”Kin­der in Not Lippe e.V.”: Spar­kasse Lem­go, IBAN DE28 4825 0110 0000 1338 19). Der Ver­ein ist als ge­meinnüt­zig an­er­kannt und kann Spen­den­quit­tun­gen aus­stel­len.

