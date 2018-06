Die Ära Metzger endet

8. Theaterpreis und Verabschiedung des Intendanten

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Hart­mut Jo­nas (Schau­spiel), Me­gan Ma­rie Hart (Mu­sik­thea­ter) und Gaëtan Chailly (Bal­lett) sind die Preisträge r der vom För­der­ver­ein des Lan­des­thea­ters, den Thea­ter­freun­den, der Lip­pi­schen Lan­des-Zei­tung und dem Lan­des­thea­ter Det­mold aus­ge­lob­ten Det­mol­der Thea­ter­preise 2018. Den Eh­ren­preis er­hält die lang­jäh­rige Lei­te­rin der Kas­se, Ka­rin Num­mer, den Nach­wuchs­preis Re­gie­as­sis­tent Mo­ritz Vin­ke.

Rund 1200 thea­ter­be­geis­terte Le­se­r­in­nen und Le­ser hat­ten in den letz­ten Wo­chen für ihre Fa­vo­ri­ten ab­ge­stimmt. Am Diens­tag Abend wur­den die vom Det­mol­der Gold­schmied Klaus Frie­mel ge­stal­te­ten Eh­ren­ringe fei­er­lich ü­ber­reicht. Als beste In­sze­nie­rung der Sai­son 2017/18 wurde Puc­ci­nis "Tos­ca" in der Re­gie von Ernö Weil aus­ge­zeich­net. Im Rah­men der Preis­ver­lei­hung fand auch die of­fi­zi­elle Ver­ab­schie­dung von In­ten­dant Kay Metz­ger statt, der mit Metz­ger nach Ulm ge­hende Chef­dra­ma­turg Dr. Chris­tian Katz­sch­mann führte durch das bunte Pro­gramm mit Bei­trä­gen aus al­len Spar­ten. Ste­phan Prinz zur Lippe lobte den ei­ge­nen Weg, den Kay Metz­ger als In­ten­dant und mit sei­nen außer­ge­wöhn­li­chen In­sze­nie­run­gen ge­treu dem Motto "Lippe ris­kie­ren" ein­ge­schla­gen ha­be. "­Kunst, Kul­tur und Thea­ter sind für die Ge­sell­schaft es­sen­ti­ell und iden­ti­täts­s­tif­ten­d." Wich­tig war ihm auch, dass Kay Metz­ger das Thea­ter in die Stadt hin­ein ge­tra­gen ha­be, bei­spiels­weise mit Ma­ti­ne­en, Vis à vis Ver­an­stal­tun­gen und nicht zu­letzt dem Schloss­fes­ti­val. Land­rat Dr. Axel Leh­mann be­tonte in sei­ner Re­de: " Vie­len – mich ein­ge­schlos­sen – fällt es schwer, Sie zie­hen zu las­sen. Sie ha­ben es ge­schafft, die Men­schen in Lippe zu er­rei­chen und zu be­geis­tern. Das Lan­des­thea­ter Det­mold ist ei­ner der wich­tigs­ten lip­pi­schen Bot­schaf­ter für Kul­tur, sein Ruf reicht weit ü­ber die Gren­zen Lip­pes hin­aus." Kay Metz­ger habe Kul­tur für je­der­mann er­leb­bar ge­macht, Pro­mi­nente wie Klaus Ma­ria Bran­dau­er, Bruno Ganz oder Gu­stav Pe­ter Wöh­ler her­ge­holt und die Kul­tur­land­schaft in der Re­gion ver­netzt. Am Ende des Abends ver­lieh Land­rat Dr. Axel Leh­mann als Vor­sit­zen­der des Auf­sichts­rats Kay Metz­ger die Eh­ren­mit­glied­schaft des Lan­des­thea­ters Det­mold.

vom 16.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24B

Drucken | Versenden