Abi-Messe 2018 als Karriere-Kick

Arbeitsagentur lädt Schüler ein

Kreis Lip­pe/­Det­mold (la). Die in­zwi­schen siebte Abi-Messe der Ar­beit­s­agen­tur Det­mold fin­det am Diens­tag, 03. Ju­li, von 13 bis 16 Uhr, auf dem Cam­pus Emi­lie der Hoch­schule OWL in Det­mold statt. Die kos­ten­freie Ver­an­stal­tung, die auch ohne An­mel­dung be­sucht wer­den kann, rich­tet sich an Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Gym­na­sien und wei­ter­führen­den Schu­len, die 2019 ihre Prü­fun­gen ab­le­gen. Wer nach der Rei­fe­prü­fung in der Re­gion blei­ben möch­te, kann sich ge­zielt ü­ber Aus­bil­dungs- und Stu­diengänge in Lippe und Ost­west­fa­len-Lippe in­for­mie­ren.

Es gibt die dua­len Stu­diengänge Ba­che­lor of Arts (B.A.), Ba­che­lor of En­gi­nee­ring (B.Eng.), Ba­che­lor of Laws (LL.B.), Ba­che­lor of Science (B.Sc.) in den ent­spre­chen­den Fach­rich­tun­gen und mit den zu­gehö­ri­gen Aus­bil­dungs­be­ru­fen. Eine Al­ter­na­tive zum Stu­dium ist die "A­bi­tu­ri­en­ten­aus­bil­dung": Das ist eine Aus­bil­dung in ei­nem an­er­kann­ten Aus­bil­dungs­be­ruf plus eine Zu­satz­qua­li­fi­ka­tion, zum Bei­spiel Be­triebs­wir­t/in (V­WA). Wer sich für einen klas­si­schen dua­len Aus­bil­dungs­be­ruf in­ter­es­siert: vom Bank­kauf­mann/frau ü­ber den Me­dien­ge­stal­ter bis hin zum Ver­fah­rens­me­cha­ni­ker/in ist al­les da­bei. Par­al­lel wird ein Vor­trags­pro­gramm lau­fen, das sich mit den The­men "­Duale Stu­den­ten be­rich­ten" und "­Aus­wahl­ver­fah­ren" be­schäf­tigt. Schü­ler, die Ge­sprächs­ter­mine mit Un­ter­neh­men im Rah­men der Abi-Messe ver­ein­ba­ren wol­len, nut­zen hierzu den Ter­min­ver­ga­be­ser­vice im Dow­n­load­be­reich der Agen­tur für Ar­beit Det­mold: ww­w.­ar­beit­s­agen­tur.­de/a­bi­tu­ri­en­ten­messe-lip­pe. Dr. Uwe Ditt­scher vom Ar­beit­ge­ber-Ser­vice der Det­mol­der Ar­beit­s­agen­tur, der rund 20 Top-Ar­beit­ge­ber der Re­gion für die Abi-Messe ge­win­nen konn­te, emp­fiehlt den Be­such der Mes­se, "­denn die junge Leute kom­men di­rekt mit Ent­schei­dern aus den Un­ter­neh­men in den Dia­lo­g."

vom 16.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24B

