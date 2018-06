Kleine Fotografiegeschichte

Lesung zur Fotografie in Westfalen im LWL-Freilichtmuseum

Det­mold. Auf rund 150 Jahre kann die Fo­to­gra­fie­ge­schichte in West­fa­len be­reits zurück­bli­cken. Un­ter dem Motto "Von den west­fä­li­schen Fo­to­pio­nie­ren bis zum heu­ti­gen di­gi­ta­len Foto des 21. Jahr­hun­derts" stel­len Al­fons Eg­gert und Ste­phan Sa­gurna in der Le­sung ih­res Bu­ches "Kleine west­fä­li­sche Fo­to­gra­fie­ge­schich­te" die­sen ge­schicht­li­chen Ab­riss am Sonn­tag, 17. Juni um 15.30 Uhr im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold vor. Die Teil­nahme an der Le­sung ist, ab­ge­se­hen vom Mu­se­um­sein­tritt, kos­ten­los. Eine An­mel­dung ist je­doch un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 706 104 er­for­der­lich. Ver­an­stal­tungs­ort ist das Haus Schwen­ger im Pa­der­bor­ner Dorf des Mu­se­ums.

vom 16.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24B

Drucken | Versenden