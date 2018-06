Niemand wird alleine gelassen

Notfallseelsorge feiert ihr 20-jähriges Bestehen und berichtet über Einsätze

Trost­spen­der: Pfar­rer Chri­stoph Pom­pe, Kreis­brand­meis­ter Karl-Heinz Bra­ke­mei­er, Jür­gen Sie­bel (Lei­ter des Be­reichs Ge­fah­ren­ab­wehr Kreis­po­li­zei), Dr. Matt­hias Wendt­land (Lei­ter der Det­mol­der Po­li­zei­wa­che) und Su­per­in­ten­dent An­dreas Gro­ne­meier (Chef der Not­fall­seel­sorge Lip­pe) prä­sen­tie­ren die Bären in neuer Hel­fe­r­uni­for­men. Fo­to: Ho­bein

Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar (d­hob). Die Not­fall­seel­sorge Lippe wurde 1998 un­ter dem Dach der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che ins Le­ben ge­ru­fen. Die 20 Eh­ren­amt­li­chen ver­ste­hen ihre Ar­beit ö­ku­me­nisch und ver­su­chen den Be­trof­fe­nen kon­fes­si­ons­ü­ber­grei­fend zu hel­fen. Mit Ha­kan Tas­köprü steht seit dem ver­gan­ge­nen Jahr auch ein mus­li­mi­scher Not­fall­be­glei­ter zur Ver­fü­gung. Ne­ben Pfar­rern un­ter­stüt­zen auch Eh­ren­amt­li­che an­de­rer Be­rufs­grup­pen die Ar­beit der Not­fall­seel­sor­ge. Jetzt wurde mit ei­nem Fest rund um die Ki­lians­kir­che und ei­nem Got­tes­dienst das 20-jäh­rige Be­ste­hen Not­fall­seel­sorge Lippe ge­fei­ert. Trotz gelös­ter Stim­mung zum Fest sieht die Ar­beit der der­zeit Eh­ren­amt­li­chen in der Pra­xis oft sehr viel erns­ter aus. Denn wenn die Seel­sorge von den Leit­stel­len alar­miert wird, geht es viel­fach um schlim­mes Leid oder so­gar Tod. Das ist 2017 al­leine rund 170 Mal pas­siert – mit stei­gen­der Ten­denz. "­Bei un­se­rer Grün­dung wa­ren es noch 17 Einsät­ze", er­in­nert sich An­dreas Gro­ne­mei­er, Lei­ter der Not­fall­seel­sorge Lip­pe. Ne­ben der Be­treu­ung von Be­trof­fe­nen und An­gehö­ri­gen in schlim­men Si­tua­tio­nen, wer­den auch Ein­satz­kräfte vom Team der Not­fall­seel­sorge ver­sorgt. Die psy­cho­so­ziale Un­ter­stüt­zung (P­SU) hat seit ei­ni­gen Jah­ren ih­ren fes­ten Platz im Alar­mie­rungs­plan der Feu­er­wehr. Doch nicht nur dort: Auch bei häus­li­chen To­des­fäl­len, Sui­zi­den, Tötungs­de­lik­ten oder schwe­ren Ver­kehrs­un­fäl­len sind die Eh­ren­amt­li­chen zur Stel­le, um das Un­fass­bare für An­gehö­rige und Be­trof­fene be­greif­bar zu ma­chen. Sie leis­ten einen ers­ten Schritt, um das Er­lebte ver­ar­bei­ten zu kön­nen. Das Team blickt auf viele tra­gi­sche Einsätze zurück: So war die Not­fall­seel­sorge Lippe auch im April in Oer­ling­hau­sen im Ein­satz, als ein acht­jäh­ri­ger Ira­ker im Frei­bad fast er­trun­ken wäre. Hier leis­te­ten drei Seel­sor­ger den An­gehö­ri­gen und Ret­tungs­kräf­ten Bei­stand. Doch nicht nur in Lippe ist ihre Ar­beit ge­for­dert. Auch zur Love­pa­rade-Ka­ta­stro­phe in Duis­burg im Juli 2010 wur­den An­dreas Gro­ne­meier und seine Kol­le­gen ge­schickt. "­Bei sol­chen Groß­scha­den­ser­eig­nis­sen wer­den Not­fall­seel­sor­ger aus vie­len Be­rei­chen zu­sam­men ge­zo­gen", sagt Gro­ne­mei­er. Für die Lip­per blieb es bei ei­nem Ein­satz in War­te­stel­lung. Ei­nige Tage später wurde ihr of­fe­nes Ohr dann doch ge­braucht: Viele junge Lip­per wa­ren bei der Ka­ta­stro­phe in Duis­burg da­bei und hol­ten sich bei den Seel­sor­gern hier vor Ort Hil­fe. Und auch wenn je­der Ein­satz ein­zig­ar­tig ist, ist An­dreas Gro­ne­meier ei­ner noch be­son­ders in Er­in­ne­rung. Am 1. No­vem­ber 1999 prallte ein Zug am Bahnü­ber­gang der Wer­ler Straße in Bad Sal­zu­flen ge­gen ein Au­to. Vier Men­schen star­ben. "Als wir an­ka­men war die Si­tua­tion sehr un­ü­ber­sicht­lich. Ein Kin­der­wa­gen lugte aus dem Kof­fer­raum des Wa­gens her­aus. Ein Bild, das ich so schnell nicht ver­ges­sen konn­te", be­rich­tet der Su­per­in­ten­dent. Mit drei Seel­sor­gern vor Ort habe man Ein­satz­kräfte und Au­gen­zeu­gen be­treut und Hilfe an­ge­bo­ten. Heut­zu­tage ha­ben alle Not­fall­seel­sor­ger für ihre Einsätze einen spe­zi­el­len Kof­fer im Au­to. Darin ent­hal­ten ist ne­ben ei­nem Holz­kreuz, ei­ner Bi­bel und et­was Kin­der­spiel­zeug, auch im­mer ein Plüsch­tier. Nach­dem je­der Not­fall­seel­sor­ger bis­her in­di­vi­du­elle Trost­spen­der im Gepäck hat­te, sind jetzt ein­heit­li­che Bären an­ge­schafft wor­den. Diese ha­ben ne­ben Ret­tungs­dienst-, Feu­er­wehr- und Po­li­zei­wes­ten, auch eine li­la­far­bene Weste als Not­fall­seel­sor­ger an. Ein Er­ken­nungs­merk­mal, das im Ein­satz­fall eine wich­tige Brü­cke zwi­schen Be­trof­fe­nen und Hel­fer her­stel­len kann.

vom 16.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24B

