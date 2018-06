Johanniter feiern Einweihung

Neue Gebäude "Am Diestelbach" offiziell in Betrieb genommen

Schlüs­selü­ber­gabe der neuen Jo­han­ni­ter-Ge­bäude in Blom­berg: Matt­hias Schrö­der, Dr. Axel Leh­mann, Diet­mar Nunne und Jür­gen von Ol­berg (von links). Fo­to: brink-me­dien

Blom­berg (bri). Nach rund ein­jäh­ri­ger Bau­zeit hat die Jo­han­ni­ter Un­fall-Hilfe am Sams­tag die fei­er­li­che Ein­wei­hung der neuen Ret­tungs­wa­che so­wie des neuen Ver­wal­tungs­ge­bäu­des mit an­gren­zen­der Fahr­zeug­halle ge­fei­ert. Die viel zu eng ge­wor­de­nen Räum­lich­kei­ten in un­mit­tel­ba­rer Nähe zur his­to­ri­schen Alt­stadt sind passé, jetzt hat sich die Hilfs­or­ga­ni­sa­tion im Ge­wer­be­ge­biet "Am Dies­tel­bach" nie­der­ge­las­sen. "Ein großes Pro­jekt hat sei­nen krö­nen­den Ab­schluss ge­fun­den und das Fun­da­ment dafür ge­schaf­fen, dass die Jo­han­ni­ter in Lippe wei­ter wach­sen kön­nen", freu­ten sich Matt­hias Schrö­der und Jür­gen von Ol­berg, die bei­den Vor­stände des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter.

Trotz des vie­len Re­gens und tem­porä­rer Pro­bleme mit der Te­le­kom­mu­ni­ka­tion während der Bau­phase hät­ten die Be­tei­lig­ten Fir­men und Hand­wer­ker tolle Ar­beit ge­leis­tet, da­mit der zeit­li­che Rah­men ein­ge­hal­ten wer­den konn­te. Die ins­ge­samt 46 Mit­ar­bei­ter ha­ben in­zwi­schen alle Büros be­zo­gen und freuen sich ü­ber mo­derne Ar­beits­räu­me. Ein be­son­de­res Ex­tra ist das fest ein­ge­baute Not­strom-Ag­gre­gat. "­Bein ei­nem großflächi­gen Strom­aus­fall sind so­wohl die Ret­tungs­wa­che als auch Ka­ta­stro­phen­schutz-Ein­heit mit Strom ver­sorgt und so­mit un­ein­ge­schränkt ein­satz­fähig", er­klärte Schrö­der. "­Die Jo­han­ni­ter sind seit 20 Jah­ren, ins­be­son­dere im Sü­den Lip­pes, ein un­ver­zicht­ba­rer Part­ner des Krei­ses und da­her freue ich mich, dass am neuen Stand­ort die Vor­aus­set­zun­gen für eine wei­tere tolle Zu­sam­men­ar­beit ge­schaf­fen wor­den sin­d", sagte Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Der Kreis Lippe hat die neu er­baute Ret­tungs­wa­che zunächst für einen Zeit­raum von 25 Jah­ren an­ge­mie­tet. Mit 900 Qua­drat­me­tern ist das Ge­bäude rund 700 Qua­drat­me­ter größer als die alte Un­ter­brin­gung. "Auf­grund der ste­tig stei­gen­den Ein­satz­zah­len des Ret­tungs­diens­tes musste die Blom­ber­ger Wa­che mit mehr Per­so­nal und ei­nem zu­sätz­li­chen Ret­tungs­wa­gen auf­ge­stockt wer­den", er­läu­terte Leh­mann. Blom­bergs Bür­ger­meis­ter Klaus Geise be­ton­te, dass es der Stadt­ver­wal­tung ein wich­ti­ges An­lie­gen ge­we­sen sei, den Sitz des Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­ban­des Lippe-Höx­ter wei­ter in der Nel­ken­stadt zu hal­ten. Da­mit das Bau­pro­jekt rea­li­siert wer­den konn­te, hat die Stadt Blom­berg ein Grund­stück von rund 17.000 Qua­drat­me­tern an die Jo­han­ni­ter ver­äußert.

vom 16.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24B

