Blick ins Eau-Le

Lem­go. Statt im Was­ser zu plant­schen, geht es am Sams­tag, 16. Juni in die Ka­ta­kom­ben des Eau-Le. Bä­der­lei­ter Chtis­tian Pie­chute zeigt und er­klärt die Tech­nik des Frei­zeit­ba­des. nach ei­nem zwei­ten Frühstück kön­nen die Teil­neh­mer selbst in kühle Nass sprin­gen. An­mel­dun­gen sind un­ter der Te­le­fon­num­mer 05261/2550 oder "­in­fo@­stadt­werke-lem­go.­de" er­for­der­lich. Der Teil­nah­me­be­trag: 5 Euro pro Per­son.

vom 13.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24A

