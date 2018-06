Exhibitionist

Lem­go. Ein Ex­hi­bi­tio­nist hat sich am frühen Sonn­tag­mor­gen ei­ner Jog­ge­rin auf dem Kas­ta­ni­en­wall ge­zeigt. Die Frau war ge­gen 7.30 Uhr dort un­ter­wegs, als der Un­be­kannte plötz­lich aus ei­nem Ge­büsch spra ng und ihr ge­genü­ber ein­deu­tige ex­hi­bi­tio­nis­ti­sche Ver­hal­tens­wei­sen zeig­te. An­sch­ließend lief der Mann ü­ber den Kas­ta­ni­en­wall in Rich­tung Re­gen­stor­platz und dann wei­ter ü­ber die kleine Be­ga­brü­cke an der "al­ten Ba­de­an­stal­t". Er ist etwa 180 cm groß und dun­kel­haa­rig. Hin­weise zu dem Mann nimmt die Po­li­zei in Det­mold un­ter der Te­le­fon­num­mer 05231/6090 ent­ge­gen.

vom 13.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24A

Drucken | Versenden