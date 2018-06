Zappeln für die Konzentration

Schüler nehmen an Studie der Medizinischen Hochschule teil

Kreis Lippe (n­r). Von we­gen still­sit­zen und kon­zen­trie­ren – lip­pi­sche Schü­ler dür­fen auch mal zap­peln, her­um­hüp­fen und ganz be­stimmt so­gar lau­fen; im Un­ter­richt wohl­ge­merkt – zu­min­dest an drei Schu­len im Kreis­ge­biet, denn die neh­men schon seit Herbst letz­ten Jah­res an der Be­we­gungs­stu­die "Re­birth Ac­tive School" teil, ei­nem Pi­lot­pro­jekt der Me­di­zi­ni­schen Hoch­schule Han­no­ver mit dem Kreis Lip­pe. Und die will Schü­ler und Leh­rer fit ma­chen.

Das Team um Pro­fes­sor Dr. Axel Ha­ve­rich und Pro­fes­sor Dr. Uwe Tegt­bur von der Me­di­zi­ni­schen Hoch­schule Han­no­ver hatte Er­staun­li­ches fest­ge­stellt: Zel­len ver­jün­gen sich bei sport­lich ak­tien Men­schen. Das hat­ten Stu­dien mit 70 Pro­ban­den, die ü­ber den Zeit­raum von sechs Mo­na­ten täg­lich eine halbe Stunde Sport ab­sol­vie­ren muss­ten, ge­zeigt. Statt also still­schwei­gend hin­zu­neh­men, dass die Ge­sell­schaft im­mer mehr mit Ü­ber­ge­wicht, Herz-Kreis­lauf- und Stoff­wech­se­ler­kran­kun­gen zu tun hat, will die Stu­die Kin­der, Ju­gend­li­che und auch Er­wach­sene im wahrs­ten Sinne des Wor­tes be­we­gen. Denn: Ge­rade noch 30 Pro­zent der Sie­ben- bis Zehn­jäh­ri­gen be­we­gen sich aus­rei­chend. "In den kom­men­den zwei Jah­ren möch­ten wir die Ge­sund­heit und die al­ters­ge­rech­te, kör­per­li­che Ent­wick­lung von mehr als 400 Schü­le­rin­nen und Schü­lern po­si­tiv be­ein­flus­sen und gleich­zei­tig die Leis­tungs­fähig­keit von 120 Lehr­kräf­ten ver­bes­sern", er­klärt Pro­fes­sor Dr. Axel Ha­ve­rich, Leier der MHH-Kli­nik. Mehr­mals täg­lich wer­den die Schü­ler dann durch Sport­wis­sen­schaft­ler an­ge­lei­tet, sich zu be­we­gen – auch während des Un­ter­richts. Dann ste­hen Re­chen­jog­ging, Ko­or­di­na­tion oder Aus­dauer auf dem Pro­gramm. "­Die Be­we­gungs­ein­hei­ten sol­len be­wir­ken, dass sich die Kin­der da­nach bes­ser kon­zen­trie­ren kön­nen und so ihre Lern- und Leis­tungs­fähig­keit stei­gern", er­läu­tert Pro­fes­sor Dr. Uwe Tegt­bur, Lei­ter des MHH-In­sti­tuts für Sport­me­di­zin. Vor dem Be­ginn der Stu­die an den Schu­len hatte das in­ter­dis­zi­plinäre Ärz­te­team 358 Kin­der aus dem Kreis Lippe und Han­no­ver un­ter­sucht. Da­bei wur­den Blut, Urin, Herz­funk­tion, Zahn­ge­sund­heit und das bio­lo­gi­sche Al­ter so­wie Aus­dau­er, Mo­to­rik und Ernährung ge­nau er­fasst. Während Grund­schü­ler kör­per­lich so fit wie früher sei­en, wür­den sich Ju­gend­li­che in der 5. und 6. Klasse durch ver­mehr­ten Me­dien­kon­sum im All­tag we­ni­ger be­we­gen. Er­gän­zend sagte er: "Etwa 30 Pro­zent der Kin­der es­sen je­den Tag Süßig­kei­ten und trin­ken ge­zu­ckerte Ge­trän­ke. Außer­dem war auf­fäl­lig, dass 40 Pro­zent der Kin­der mor­gens nicht zu Hause frühstü­cken und nur die Hälfte täg­lich Obst und Gemüse ver­zehr­t." Mitte Sep­tem­ber 2017 hatte die erste Hälfte der Schü­ler des Pro­jek­tes be­gon­nen. Die an­dere Hälfte der Schü­le­rin­nen und Schü­ler folgte in die­sem Jahr. Ne­ben den kur­zen Be­we­gungs­ein­hei­ten fin­det ein­mal wöchent­lich eine 90-minütige Spor­t­ein­heit statt, die zwar an­stren­gend sei, aber al­len viel Spaß ma­che. "Wir ha­ben bei dem Kon­zept be­son­ders dar­auf ge­ach­tet, die Be­rei­che Aus­dau­er, Kraft, Ko­or­di­na­tion so­wie Ent­span­nungs­pha­sen ein­zu­bau­en, um die Kin­der ganz­heit­lich zu för­dern und zu for­dern", er­klärt Sport­wis­sen­schaft­le­rin Dr. Lena Grams, die die Stu­die ko­or­di­niert. Die Teil­nahme am Sport ist ob­li­ga­to­risch, die be­glei­ten­den Un­ter­su­chun­gen, wie Ul­tra­schall des Her­zens und der Ge­fäße, Lun­gen­funk­ti­ons­tests, aber auch Un­ter­su­chun­gen von Blut, Spei­chel und Urin sind da­ge­gen frei­wil­lig und bil­den Be­ginn und Ende der Stu­die. "­Die Stu­die bie­tet große Chan­cen, den All­tag von Kin­dern po­si­tiv zu be­ein­flus­sen", so Pro­fes­sor Tegt­bur. Für die Schü­ler be­deu­tet die Stu­die vor al­lem eins: jede Menge Spaß und Ab­wechs­lung. Land­rat Dr. Axel Leh­mann ist ü­ber­zeugt von der Stu­die: "Re­birth Ac­tive School ist ein wich­ti­ger, neuer Bau­stein in der Wei­ter­ent­wick­lung des Ge­sund­heits- und Bil­dungs­stand­ortes Lip­pe. Die bis­he­ri­gen Er­geb­nisse sind ein Stück weit der Mensch­heits­raum vom Jung­brun­nen."

vom 13.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24A

