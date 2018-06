Die "Kleinen" ganz "Groß"

Kita Schatztruhe holt den Wanderpokal

Det­mold (js). Wie die "­Großen" durf­ten die Kin­der der Ki­tas der Fürs­tin-Pau­line-Stif­tung kürz­lich an ei­nem Fuß­ball­tur­nier teil­neh­men. Ins­ge­samt zehn Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen der Stif­tung, un­ter ih­nen auch die Kita St. Jo­hann und die ev. Kita am Flüt, die beide ex­tra aus Lemgo zum Hid­de­ser Sport­platz an­ge­reist ka­men, wa­ren mit von der Par­tie. Be­reits seit 2012 in­iti­iert die Stif­tung die­ses sport­li­che Er­eig­nis, bei dem ü­ber­wie­gend der Spaß im Vor­der­grund ste­hen soll. Die In­iti­alzün­dung für die­ses Sporter­eig­nis brachte da­mals die Kita Ber­le­beck. Die ei­gent­li­che Idee ei­nes Fuß­ball­tur­niers ging aber ur­sprüng­lich von der Ma­ri­anne-Fros­tig Kin­der­ta­gesstätte der Le­bens­hilfe Det­mold aus. 2012 fiel also der Start­schuss für das erste ei­gens in­iti­ierte Fuß­ball­tur­nier. Wa­ren es am An­fang nur we­nige die teil­nah­men, sind es mitt­ler­weile zehn Ki­tas, die sich in die­sem Jahr an dem Fuß­ball­tur­nier be­tei­ligt ha­ben. Aus­rich­ter der Ver­an­stal­tung ist im­mer die­je­nige Ki­ta, die im Vor­jahr das Tur­nier ge­won­nen und den Wan­der­po­kal, der für ein Jahr in der Ein­rich­tung ver­bleibt, ü­ber­reicht be­kom­men hat. Im letz­ten Jahr hatte die Kita Gu­ten­bergstraße den Po­kal ge­holt und war so­mit in die­sem Jahr Aus­rich­ter die­ses Fuß­bal­ler­eig­nis­ses, das am Sport­platz in Hid­de­sen statt­fand. Nur Dank des En­ga­ge­ments der El­tern und der Kita selbst, kön­nen diese Tur­niere jähr­lich durch­ge­führt wer­den. Im Vor­feld müs­sen die Mann­schaft, jede Kita stellt zwei, auch or­dent­lich trai­nie­ren. Mit­ma­chen kann je­des Kind in­ner­halb der je­wei­li­gen Kita im Vor­schulal­ter und das wird auch gerne wahr­ge­nom­men.

Kräf­tig an­ge­feu­ert wur­den die Kin­der beim dies­jäh­ri­gen Fuß­ball­tur­nier mit Ju­bel­schreien von ih­ren El­tern und Er­zie­hern. Der Spaß, den die Kin­der bei dem Spiel hat­ten, war un­ü­ber­seh­bar. Je­des Spiel dau­erte zehn Mi­nu­ten und wurde auf ab­ge­steck­ten klei­nen Plät­zen ge­spielt. Am Ende sa­hen sich die Kita Gu­ten­bergstraße und die Kita Schatz­truhe im Fi­na­le. Den Wan­der­po­kal durfte dann nach ei­nem knap­pen Sieg al­ler­dings die Kita Schatz­truhe mit nach Hause neh­men und wird so­mit im nächs­ten Jahr Aus­rich­ter des Fuß­ball­tur­niers sein. Eine Me­daille be­ka­men am Ende aber alle Kin­der und nah­men diese mit Freude ent­ge­gen.

vom 13.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24A

