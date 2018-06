"Sports4kids" ermöglicht Kindern eine Vereinsmitgliedschaft

Kindern ab vier Jahren erhalten Gutschein für Gratisjahr im Verein ihrer Wahl

Mas­kott­chen „Her­mi“ wirbt für Sport im Ver­ein: (von links) Karl-Heinz Dan­ger, Frank Hil­ker und Mi­chael Peu­ker mit Sohn Jo­na­than prä­sen­tie­ren den „S­ports4kids“-Gut­schein. Fo­to: Brink­mann

Det­mold (lob). Das Ko­ope­ra­ti­ons­pro­jekt "S­ports4kids" soll Kin­dern ab vier Jah­ren ein re­gel­mäßi­ges Trai­ning im Ver­ein er­mög­li­chen. Gut­scheine für eine ein­jäh­rige Mit­glied­schaft in ei­nem Det­mol­der Sport­ver­ein sind am Sams­tag während ei­nes Sport­fes­tes im Schul­zen­trum Mitte durch das Ko­ope­ra­ti­ons­pro­jekt "S­ports4kids" an alle Kin­der ver­teilt wor­den, die vier Jahre und äl­ter sind. El­tern kön­nen Gut­scheine ge­gen ein Gra­tis-Jahr in ei­nem Det­mol­der Club ein­tau­schen. Die Ak­ti­ons­gruppe von der Stadt, dem Sport­ver­band Det­mold und den ört­li­chen Kin­der­ta­gesstät­ten möchte mit ih­rem Pro­jekt Kin­dern die Mög­lich­keit ge­ben, ei­nem Sport­ver­ein bei­zu­tre­ten. "Wir hof­fen natür­lich, dass da­durch die Freude an der je­wei­li­gen Sport­art ent­deckt wird und das Kind dem Ver­ein auch nach Ab­lauf des Jah­res er­hal­ten bleib­t", sagte Frank Hil­ker von der Stadt Det­mold und fügte hin­zu: "Heute heißt es im­mer, Kin­der ha­ben zu we­nig Be­we­gungs­räume und nei­gen häu­fig zu Ü­ber­ge­wicht. Früher war nie die Fra­ge, ob das Kind in einen Sport­ver­ein geht, son­dern le­dig­lich, in wel­chen. Wir möch­ten, dass alle Kin­der in Det­mold die glei­chen Chan­cen ha­ben, einen Sport­ver­ein zu be­su­chen. Sport ist ja nicht nur Be­we­gung, son­dern auch Aus­druck von Ge­mein­schaft." In Bie­le­feld laufe das Pro­jekt, das dort in Ko­ope­ra­tion mit der Uni durch­ge­führt wird, laut Hil­ker be­reits seit ei­ni­ger Zeit. Die Stadt Det­mold stellt nun also je­dem Kind ab vier Jah­ren den Gut­schein zur Ver­fü­gung. Zum ent­spre­chen­den Ge­burts­tag gibt es den "S­ports4kids"-Um­schlag, der außer­dem ein An­schrei­ben der Stadt so­wie In­for­ma­ti­ons­ma­te­rial zum Pro­jekt enthält. Ü­ber­reicht wer­den diese in der je­wei­li­gen Kin­der­ta­gesstät­te. Kin­dern, die bis da­hin eine sol­che nicht be­su­chen, wird der Gut­schein beim Fach­be­reich 2 – Ju­gend, Schu­le, Sport – der Stadt zur Ver­fü­gung ge­stellt. Die El­tern oder Er­zie­hungs­be­rech­tig­ten kön­nen dann einen Det­mol­der Sport­ver­ein, der sich an der Ko­ope­ra­tion be­tei­ligt, aus­su­chen und den Gut­schein dort ein­rei­chen. Der je­wei­lige Ver­ein nimmt die­sen ent­ge­gen und be­an­tragt beim Sport­ver­band Det­mold den Be­trag, der nach Prü­fung an den Ver­ein aus­ge­zahlt wird. "All das läuft aber im­mer im Hin­ter­grund ab", be­tonte Hil­ker. "Wenn der Gut­schein ein­ge­reicht ist, ist für die Er­zie­hungs­be­rech­tig­ten nichts wei­ter zu tun." Die Auf­takt­ver­an­stal­tung zur Gut­schein­aus­gabe sei in­ner­halb von we­ni­gen Wo­chen or­ga­ni­siert wor­den, und bei die­ser gab es ne­ben dem of­fi­zi­el­len Teil auch ein großes Pro­gramm für die Jüngs­ten. Zahl­rei­che Sport­ver­ei­ne, Kin­der­ta­gesstät­ten und Un­ter­neh­men prä­sen­tier­ten sport­li­che Ak­tio­nen, Tan­z­aufführun­gen, süße Ver­kös­ti­gun­gen und Ge­trän­ke. Eben­falls in der Ko­ope­ra­tion ver­tre­ten sind die Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold, der Li­ons Club Det­mold-Re­si­denz und das Me­dien­un­ter­neh­men Brink aus Blom­berg, das bei der Ge­stal­tung des Mas­kott­chens "Her­mi" ge­hol­fen hat­te.

vom 13.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24A

