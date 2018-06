SPD-Kreistagsfraktion unterwegs mit der Landeseisenbahn

Netter Plausch auf dem Weg von Farmbeck nach Bösingfeld

Kreis Lippe (la). Zu ei­ner öf­fent­li­chen Frak­ti­ons­sit­zung der be­son­de­ren Art hat jetzt die SPD-Frak­tion im lip­pi­schen Kreis­tag ge­la­den. Im Spei­se­wa­gen der lip­pi­schen Lan­des­ei­sen­bahn ver­sam­mel­ten sich die So­zi­al­de­mo­kra­ten, um ü­ber die ak­tu­elle lip­pi­sche Po­li­tik zu be­ra­ten. Außer­dem nutze die Frak­tion die Ge­le­gen­heit um die Stre­cke zwi­schen Farm­beck und Bö­sing­feld ein­mal haut­nah zu er­le­ben.

Jo­chen Brun­siek und Thors­ten Förs­ter­ling von der Lan­des­ei­sen­bahn Lippe be­glei­te­ten die Fahrt und be­rich­te­ten der Kreis­tags­frak­tion ü­ber die der­zei­ti­gen Pro­jekte des Ver­eins Lan­des­ei­sen­bahn Lippe e. V. So er­fuh­ren die Po­li­ti­ker, dass die ge­nutzte Strecke, auf der sie un­ter­wegs wa­ren, aus­sch­ließ­lich mit der Hilfe von Eh­ren­amt­li­chen in Schuss ge­hal­ten wird. "Ohne die Eh­ren­amt­li­chen würde es die Stre­cke gar nicht mehr ge­ben. Bäume und Sträu­cher, die zurück­ge­schnit­ten wer­den müs­sen und Schie­nen die ge­war­tet wer­den wol­len. Was hier in jah­re­lan­ger Ar­beit ent­stan­den und ge­wach­sen ist, ist großar­tig und ver­dient viel Re­spek­t", sagt Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Hen­ning Wel­slau, der das Pro­gramm des Ver­eins als wich­ti­gen Tou­ris­mus­ma­gne­ten für den lip­pi­schen Nord­os­ten lob­te. Am Hal­te­punkt in Bö­sing­feld nut­zen die rund 30 So­zi­al­de­mo­kra­ten, Land­rat Dr. Axel Leh­mann, der stell­ver­tre­tende lip­pi­sche Lan­des­ver­bands­vor­sit­zende Arne Brand und Gäste die Ge­le­gen­heit den an­lie­gen­den Hof der Ver­kehrs­be­triebe Ex­ter­tal (V­BE) zu be­sich­ti­gen. VBE Ge­schäfts­füh­rer Sven Oehl­mann, führte die Gruppe ü­ber die An­la­ge, die Dienst­leis­tungs­or­ga­ni­sa­tion im na­tio­na­len und in­ter­na­tio­na­len Trans­port­ge­wer­be, im öf­fent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr so­wie im Schie­nen­per­so­nen­ver­kehr, an­bie­tet und 238 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter be­schäf­tigt. Auf dem Gelände be­fin­det sich auch die so­ge­nannte "Werk­statt der Ent­de­ckun­gen", der Lan­des­ei­sen­bahn Lip­pe. Dort ler­nen Schü­ler der Se­kun­dar­schule Nordlippe hand­werk­li­ches Rüst­zeug. Zwei Stun­den in der Wo­che wird in der Werk­statt der VBE un­ter An­lei­tung des Werk­statt­lei­ters ge­ar­bei­tet. "Das Hand­werk ist bei vie­len Ju­gend­li­chen als Be­rufs­wunsch un­be­liebt. Pro­jekte wie die­ses hel­fen da­bei Hand­werks­be­rufe zu stär­ken, weil sich die Ju­gend­li­chen hier hand­werk­lich aus­pro­bie­ren kön­nen. Da­bei kön­nen sie die Er­fah­rung sam­meln, das hand­werk­li­che Be­rufe durch­aus at­trak­tiv sin­d", fin­det Wel­slau. Auf der Rück­fahrt nach Farm­beck dankte Hen­ning Wel­slau den Ver­tre­tern der Lan­des­ei­sen­bahn für den in­for­ma­ti­ven Nach­mit­tag und die Or­ga­ni­sa­tion der Fahrt. Da­bei be­kräf­tigte Wel­slau noch ein­mal, wie wich­tig die Ar­beit des Ver­eins für Nordlippe ist. "­Die Lan­des­ei­sen­bahn Lippe leis­tet einen nicht weck­zu­den­ken­den Bei­trag für die Ju­gend­ar­beit, den Tou­ris­mus und das ge­lebte Eh­ren­amt vor Ort. Da­her wird die SPD-Kreis­tags­frak­tion gerne je­der­zeit un­ter­stüt­zen, wenn es be­darf gib­t", so Hen­ning Wel­slau.

vom 13.06.2018 | Ausgabe-Nr. 24A

Drucken | Versenden