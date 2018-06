Polizei bittet um Vorsicht

Erneute Versuche durch falsche Polizeibeamte.

Lippe (la). Wie­der ein­mal sind falsche Po­li­zei­be­amte im Kreis­ge­biet te­le­fo­nisch tätig ge­wor­den. In den neus­ten Fäl­len ha­ben sie sich auch Op­fer aus Det­mold aus­ge­sucht. Es ist aber im gan­zen Kreis Lippe mit sol­chen An­ru­fen zu rech­nen. Die Täter­bande geht da­bei im­mer nach dem glei­chen Mus­ter vor: Den An­ge­ru­fe­nen wird ein­dring­lich und mehr­fach sug­ge­riert, dass sie als Op­fer auf ei­ner Ein­bruchs­liste ei­ner Täter­bande ste­hen. Aus die­sem Grunde wer­den die An­ge­ru­fe­nen ge­be­ten, ge­naue Aus­künfte ü­ber im Haus be­find­li­che Wert­sa­chen zu ma­chen. Tre­so­re, Geld­kas­set­ten und sons­tige Auf­be­wah­rungs­orte für Wert­sa­chen sol­len ge­leert und das Geld schließ­lich aus Si­cher­heits­grün­den der "­Po­li­zei" ü­ber­ge­ben wer­den. Die Po­li­zei warnt da­vor, sich auf so ein Ge­spräch ein­zu­las­sen. Echte Po­li­zei­be­amte neh­men kein Bar­geld oder Schmuck in Emp­fang, um die Dinge an einen "­si­che­ren Or­t" zu brin­gen. Das ist al­les Ma­sche und gehört zum Trick der Täter. Auch soll­ten die An­ge­ru­fe­nen keine Aus­künfte ü­ber ihre Kon­ten- und Ver­mö­gens­ver­hält­nisse ge­ben. In man­chen Fäl­len wird den An­ru­fen so­gar die Ruf­num­mer ei­ner tatsäch­lich exis­tie­ren­den Po­li­zei­behörde /-wa­che ü­ber­mit­telt. Auch das gehört zum Er­fin­dungs­reich­tum und zur Ab­zo­cke der Täter, weil die Ü­ber­mitt­lung mit ei­nem tech­ni­schen Trick ge­schieht. In den ak­tu­el­len Fäl­len kam es nicht zu Schä­den. Die Po­li­zei bit­tet dar­um, sich bei solch ei­nem An­ruf so viel wie mög­lich zu mer­ken und die nächste Po­li­zei­behörde zu in­for­mie­ren.

vom 09.06.2018 | Ausgabe-Nr. 23B

