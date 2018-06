Es sind noch Plätze frei!

Lippische Landeskirche bietet Fortbildung

Kreis Lippe (la). Die Fa­mi­li­en­bil­dung der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che bie­tet eine Fort­bil­dung für Er­zie­her und Er­zie­he­rin­nen, Ta­ges­pfle­ge­per­so­nen und an­dere In­ter­es­sierte an un­ter dem Thema "­Sin­gen macht Spaß, sin­gen tut gut! Tipps und Tricks zum Sin­gen mit Kin­dern".

Sin­gen ist Aus­druck von Emo­tio­nen. Sin­gen ist Ler­nen, es för­dert die Sprach­ent­wick­lung, die Kon­zen­tra­tion, die mo­to­ri­sche Ent­wick­lung und so­ziale Kom­pe­ten­zen. Und das Schönste da­bei: Sin­gen macht Spaß! Mit ein­fa­chen Tipps und Tricks kann der Spaß am Sin­gen ge­won­nen und die ei­ge­nen stimm­li­chen Mög­lich­kei­ten ent­deckt wer­den. Auf die­ser Grund­lage soll die kind­li­che Stimme in den Blick ge­nom­men wer­den. Wie sin­gen Kin­der, wie sin­gen Er­wach­se­ne? Wor­auf soll­ten Er­zie­her und Ta­ges­müt­ter ach­ten, um die Sing­freude der Kin­der und de­ren natür­li­che Stimm­ent­wick­lung zu för­dern? Wel­che Lie­der eig­nen sich in der je­wei­li­gen Al­ter­s­stufe be­son­ders zur ganz­heit­li­chen Ent­wick­lung ei­nes Kin­des? Und wie las­sen sich diese Lie­der kind­ge­recht ver­mit­teln? Die Fort­bil­dung fin­det statt am Diens­tag, 19.Juni 2018 in der Zeit von 19 – 22 Uhr im Lan­des­kir­chen­amt in der Leo­pold­straße 27 in Det­mold. Die Re­fe­ren­tin ist Han­nah Meis­ter, Mu­sik - und Ge­sangspäd­ago­gin, Chor- und Kin­der­chor­lei­te­rin, So­pra­nis­tin Die Ge­bühr be­trägt 20,00 Eu­ro. An­mel­dun­gen wer­den bis zum 12. Juni un­ter fa­mi­lie@lip­pi­sche-lan­des­kir­che oder te­le­fo­nisch un­ter (05231) 976 670 ent­ge­gen­ge­nom­men.

