Offene Gärten in Lippe

Pforten öffnen sich für Besucher

Kreis Lippe (la). Sechs of­fene Gär­ten in Lippe ha­ben am Wo­chen­ende ihre Pfor­ten für Be­su­cher geöff­net. Am Sams­tag und Sonn­tag kann der Gar­ten Oer­der in Blom­berg-Großen­mar­pe, Erd­bru­cher Straße 11 be­sucht wer­den. Der Gar­ten mit vie­len his­to­ri­schen Ro­sen, Stau­den, Gar­ten­teich, Sitz­plät­zen und Fassa­den­be­grü­nun­gen hat an bei­den Ta­gen von 12 bis 18 Uhr geöff­net. Auch der Gar­ten Schmidt in Dören­trup-Hum­feld ist am Sams­tag und Sonn­tag geöff­net. Der Gar­ten an der Fermke 40 ist ein Park­gar­ten mit Ro­sen­bee­ten, Lau­be, Ge­wächs­haus, Kräu­ter­gar­ten, al­tem Baum­be­stand und Skulp­tu­ren und kann je­weils von 11 bis 18 Uhr be­sucht wer­den.

Am Sonn­tag sind vier wei­tere Gär­ten geöff­net. Der Gar­ten Tegt­meyer in Bad Sal­zu­flen, am Zie­gel­hofe 2, ist ein Gar­ten auf ver­schie­de­nen Ebe­nen, an den sich ein Re­cy­cling­gar­ten an­sch­ließt. Gar­ten­räume mit Stau­den, Rank­pflan­zen, Ro­sen und al­ten Bäu­men, Teich, Was­ser­stel­len und Brun­nen so­wie viele schöne Sitze­cken sind hier zu fin­den. Der Gar­ten ist von 11 bis 18 Uhr geöff­net. In Dören­trup-Hum­feld zeigt der Gar­ten Jost, Gro­ten­berg 3, ver­schie­dene Gar­ten­be­rei­che, al­ten Baum­be­stand, Stau­den, Ro­sen und Hor­ten­sien so­wie einen großen Nutz­gar­ten. Der Gar­ten Weege in Dören­trup-Schwe­len­trup, Hof­weg 8, zeigt zwei Tei­che, Was­ser­spiel, Lau­be, Ro­sen, Stau­den und auch Gemü­se. Eine große Obst­wiese mit Hüh­nern und Ka­nin­chen gehört da­zu. Beide Gär­ten sind von von 11-18 Uhr geöff­net. In Horn-Bad Mein­berg, Orts­teil Holz­hau­sen-Ex­t­ern­stei­ne, hat der Gar­ten Lot­ko, Auf der Brede 1e, geöff­net. Der lie­be­voll ge­stal­tete Gar­ten mit vie­len Ideen kann von 10 bis 18 Uhr be­sucht wer­den. Die Gär­ten sind für Be­su­cher ge­kenn­zeich­net. Wei­tere In­fos und Fo­tos un­ter ww­w.of­fene-gaer­ten-lip­pe.­de­Fo­to: pri­vat

vom 09.06.2018 | Ausgabe-Nr. 23B

Drucken | Versenden