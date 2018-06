Die Zukunft der Kirche soll aktiver werden

Der katholische Pastoralverbund Lippe-Detmold feiert Fest der Begegnungen

Det­mold (ah). Der ka­tho­li­sche Pas­to­ral­ver­bund Lippe-Det­mold hat sich große Ziele ge­setzt: In Pla­nung ist ne­ben ei­nem ei­ge­nen Mu­si­cal ein fes­tes Leit­bild für eine mo­derne Ge­mein­schaft in den Ge­mein­den. Zum "­Fest der Be­geg­nun­gen" wur­den die Ge­mein­den am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag auf dem Kup­fer­berg ein­ge­la­den. Zum Open-Air Got­tes­dienst be­grüßte De­chant Klaus Fussy Be­su­cher aus al­len Tei­len Lip­pes, denn der Pas­to­ral­ver­bund um­fasst schließ­lich das ge­sam­te, etwa 70 Ki­lo­me­ter Durch­mes­ser fas­sende Ge­biet zwi­schen Au­gust­dorf und Ho­hen­hau­sen. "Wir ken­nen zwar un­se­ren ei­ge­nen Kirch­turm, aber in un­se­ren klei­nen Ge­mein­den sind wir oft recht iso­liert und be­kom­men den Ein­druck, wir seien ein we­nig al­lein mit un­se­rem Glau­ben," meint Ge­mein­de­re­fe­ren­tin Ann­ka­thrin Tad­day. Dass dem nicht so ist, soll eine der heu­ti­gen Bot­schaf­ten sein, er­klärte sie. Um die 600 Be­su­cher tum­meln sich nach Schät­zun­gen der Ver­an­stal­ter kurz nach Mes­seende auf dem Platz und nut­zen das An­ge­bot zu Aus­tausch und Ge­sel­lig­keit. Während die Be­su­cher sich an den Stän­den der Ca­ri­tas und Mal­te­ser mit kal­ten Ge­trän­ken ge­gen die Hitze oder ei­ner Brat­wurst ver­sor­gen, wird auf der Bühne be­reits die Ku­lisse des Pup­pen­thea­ters als nächs­ter Pro­gramm­punkt vor­be­rei­tet und im Pfad­fin­der­zelt qualmt bin­nen we­ni­ger Mi­nu­ten ein klei­nes Feu­er, ü­ber dem die ers­ten Stock­brote Farbe an­neh­men. Wie je­des Jahr da­bei, ist außer­dem das große Or­che­s­ter Vahl­hau­sen, das den Got­tes­dienst un­ter­malte und an­sch­ließend ein Platz­kon­zert mit Me­lo­dien be­kann­ter Stim­mungs­lie­der gab.

"­Die Mu­sik ist ein zen­tra­les Ele­ment wenn es um Ge­mein­schaft geht", fin­det Ko­or­di­na­to­rin Tad­day. So ist auch ei­nes der neus­ten Pro­jekte des Pas­to­ral­ver­bun­des ganz im Wort­sinne "­Zu­kunfts­mu­si­k" be­ti­telt wor­den: ein ei­gens pro­du­zier­tes Mu­si­cal wird es ge­ben. Als klei­nen Vor­ge­schmack ga­ben Kir­chen­mu­si­ker Gre­gor Schwarz und sein Ge­sangs­team schon heute den ers­ten fer­ti­gen Song zum Bes­ten. "­Gast­lich­keit", heißt die­ser pas­sen­der­weise und sei durch­aus auch im Wort­sinne als Dank an die Kup­fer­ber­ger ge­meint, sagte der Kom­po­nist. Ge­plant sind noch etwa 17 wei­tere Lie­der für das Dreh­buch, für das der Theo­loge Lo­thar Te­ke­meier ver­ant­wort­lich ist. Im No­vem­ber soll das Stück dann auf die Bühne kom­men und ist da­mit nur ei­ner von vie­len Punk­ten, die für die­sen Mo­nat auf der To-fi­nish-Liste ste­hen. Seit 2015 setzt sich hierzu die so ge­nannte Steue­rungs­gruppe zu­sam­men, er­klärt Ann­ka­thrin Tad­day: "Kir­che for­miert sich neu und wir möch­ten die­sen Wan­del ü­ber die Orts­gren­zen hin­aus er­leb­bar ma­chen, die Ge­mein­den ver­net­zen und für Aus­tausch sor­gen", das sei das Ziel der bunt ge­misch­ten For­ma­tion. "Wir ha­ben nicht nur die üb­li­chen Sonn­tags­kirch­gän­ger da­bei, son­dern Ver­tre­ter al­ler Bür­ger aus den Or­ten", das freue die Ge­mein­de­re­fe­ren­tin be­son­ders. Un­ter der Lei­tung von Ge­schäfts­füh­rer Klaus Jung­hans er­ar­bei­ten die Lip­per seit 2015 eine Art Er­war­tungs­ho­ri­zont. Statt "­theo­re­tisch" und "wäre schön wenn", wer­den kon­krete Ziele für die Ent­wick­lung des Pas­to­ral­bun­des ver­schrift­licht. Auf der Haus­auf­ga­ben­liste ste­hen da­bei laut Tad­day un­ter an­de­rem Ver­an­stal­tun­gen, Be­geg­nungs­fo­ren und mo­derne Kom­mu­ni­ka­ti­ons­we­ge. Ü­ber die sie­ben Schwer­punkte der Ar­beit konn­ten sich die Be­su­cher un­ter den je­weils farb­lich zu­ge­ord­ne­ten Son­nen­schir­men in­for­mie­ren, die ü­ber das Areal ver­teilt stan­den, je­der stell­ver­tre­tend für ein be­stimm­tes The­men­feld, auf dem die Pla­nungs­gruppe ak­tiv wer­den will.

vom 09.06.2018 | Ausgabe-Nr. 23B

Drucken | Versenden