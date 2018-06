Oerlinghausen am günstigsten

IHK vergleicht die Gas-Netzentgelte für 2018

Kreis Lippe (k­d). Der Preis für die Nut­zung des Gas­net­zes fällt für Un­ter­neh­men und Bür­ger in Lippe auch im Jahr 2018 sehr un­ter­schied­lich aus. Das ist das Er­geb­nis des ak­tu­el­len Gas­netzent­gelt­ver­gleichs der In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe). Die IHK Lippe hat dazu die Netzent­gelte für sechs ver­schie­dene Ab­nah­me­fälle in Un­ter­neh­men und für einen Mus­ter­haus­halt be­rech­net. Die Ent­gelte sind auf den In­ter­netsei­ten der Netz­be­trei­ber ver­öf­fent­licht. Mess- und Ab­rech­nungs­kos­ten wur­den da­bei nicht berück­sich­tigt.

Die Mehr­zahl der Un­ter­neh­men ("­nicht leis­tungs­ge­mes­sene Kun­den") zah­len im Schnitt der drei be­rech­ne­ten Fälle in Lippe im güns­tigs­ten Fall (Stadt­werke Oer­ling­hau­sen) für die Netz­nut­zung knapp 0,93 Cent pro Ki­lo­watt­stunde (k­Wh) ge­lie­fer­ten Ga­ses. 1,30 Cent/kWh und da­mit knapp 40 Pro­zent mehr kos­tet der Ga­strans­port beim teu­ers­ten lip­pi­schen Netz­be­trei­ber. Noch viel güns­ti­ger als in Oer­ling­hau­sen fällt das Gas­netzent­gelt in Güters­loh aus, das hier nur mit 0,21 Cent/kWh (mi­nus 26 Pro­zent ge­genü­ber 2017) zu Bu­che schlägt. Ein ähn­li­ches Bild er­gibt sich bei den leis­tungs­ge­mes­se­nen Un­ter­neh­men: In Lippe ist wie­der Oer­ling­hau­sen am güns­tigs­ten (0,62 Cent/k­Wh). Der teu­erste lip­pi­sche Netz­be­trei­ber liegt bei 0,93 Cent/k­Wh. In der Um­ge­bung ste­chen Güters­loh (0,37 Cent/k­Wh) und Lipp­stadt (0,44 Cent/k­Wh) so­wie als lip­pi­scher Son­der­fall das Hoch­druck­netz in Lemgo (0,20 Cent/k­Wh) po­si­tiv her­aus. "Er­freu­lich ist, dass sechs von 16 Netz­be­trei­bern in OWL ihre Netzent­gelte in bei­den Ver­brau­cher­grup­pen ge­senkt ha­ben", ver­gleicht Matt­hias Carl, stell­ver­tre­ten­der Ge­schäfts­füh­rer der IHK Lip­pe, die Werte zum Vor­jahr. Es habe aber auch deut­li­che Ent­gel­ter­höhun­gen von knapp 25 Pro­zent ge­ge­ben. "Auch bei Pri­vat­haus­hal­ten fal­len die Netzent­gelte ins Ge­wicht", er­gänzt Carl. "Knapp 150 Euro muss ein Durch­schnitts­haus­halt bei ei­nem Ver­brauch von 12.000 Ki­lo­watt­stun­den im Jahr in Oer­ling­hau­sen für die Nut­zung des Gas­net­zes zah­len.""Im teu­ers­ten Netz­ge­biet Ost­west­fa­lens kos­tet die glei­che Leis­tung gut 70 Euro mehr", so Carl. Für die Mes­sung kä­men je nach Netz­be­trei­ber noch ein­mal zwi­schen neun und 23 Euro hin­zu. Die Netz­nut­zungs­ent­gelte wer­den von den Netz­be­trei­bern nicht frei fest­ge­legt, son­dern müs­sen von der Bun­des­netz­agen­tur ge­neh­migt wer­den. Sie ent­hal­ten auch die Kos­ten des vor­ge­la­ger­ten Net­zes. Bei leis­tungs­ge­mes­se­nen Kun­den wird kon­ti­nu­ier­lich die Leis­tungs­auf­nahme ge­mes­sen und je­weils ü­ber eine Stunde ge­mit­telt. Die ma­xi­male Leis­tungs­auf­nahme ist dann ne­ben dem Ver­brauch ein wich­ti­ger Be­stand­teil der Preis­bil­dung. Bei nicht leis­tungs­ge­mes­se­nen Kun­den wird ein Stan­dard­last­pro­fil zu Grunde ge­legt. Aus­führ­li­che Ta­belle und Gra­fi­ken un­ter ww­w.­det­mol­d.ih­k.de im In­ter­net (ww­w.­det­mol­d.ih­k.­de/­de/in­no­va­tion-und-um­welt/­ener­gie/ak­tu­el­les/47/5086).

vom 09.06.2018 | Ausgabe-Nr. 23B

