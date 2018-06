Hochbeete für Jugendliche

Lippe (la). Die Wirt­schafts­ju­nio­ren Lippe e.V. un­ter­stüt­zen diese Reihe mit ei­nem ei­ge­nen Pro­jekt. Sie bau­ten in zwei Etap­pen Hoch­beete für den An­bau von Gemüse und Kräu­tern am Lee­ser Krug in Lem­go. Dort sol­len Kin­der und Ju­gend­li­che ler­nen, wie be­stimmte Kräu­ter und Gemü­se­sor­ten aus­se­hen, wie man sie an­baut und später zu Ge­rich­ten ver­ar­bei­tet. Im ers­ten Schritt stri­chen die Wirt­schafts­ju­nio­ren am 22. Mai die für die Hoch­beete not­wen­di­gen Hol­z­ele­mente an. Diese nächt­li­che Streich­ak­tion fand beim Ver­eins­mit­glied Jan Gen­temann in sei­ner Firma Gen­temann Au­to­mo­bile GmbH in Bad Sal­zu­flen statt. Die Far­ben wur­den von Plan­tag Coa­tings ge­spen­det. Nach der Trock­nung wur­den die Hol­z­ele­mente zum Lee­ser Krug trans­por­tiert und hier am 30.05.2018 bei bes­tem Wet­ter von den frei­wil­li­gen Hel­fern der Wirt­schafts­ju­nio­ren und der Ju­niorköche auf­ge­baut. Die jun­gen Mäd­chen der Ju­niorköche lern­ten ne­ben den re­gel­mäßig statt­fin­den­den Koch­work­shops hier wie man bohrt, schraubt und mon­tiert. Die Ver­pfle­gung für die fleißi­gen Hel­fer wurde vom Lee­ser Krug ge­stellt. Mar­tina De­ko­mien, Lei­te­rin des Hoch­beet-Pro­jekts, freut sich ü­ber den ge­lun­ge­nen Auf­bau: "Ich möchte mich bei al­len Hel­fern und Un­ter­stüt­zern des Pro­jekts be­dan­ken. Mit den Hoch­bee­ten kön­nen wir ei­ni­gen jun­gen Men­schen in Lippe nun die Mög­lich­keit bie­ten, sich beim An­bau von Gemüse und Kräu­tern zu ver­su­chen." Die Beete ver­blei­ben beim Lee­ser Krug und wer­den dort von den Mini- und Ju­niorköchen Lippe so­wie der Gar­ten-AG der Hein­rich-Drake-Haupt­schule in Lemgo ge­pflegt und be­pflanzt.

vom 09.06.2018 | Ausgabe-Nr. 23B

Drucken | Versenden