Die Verbraucher wünschen sich Transparenz bei Lebensmitteln

Kreis Lippe (n­r). Die Ernährungs­ge­wohn­hei­ten än­dern sich – das zu­min­dest sagt der Ernährungs­re­port 2018 des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für Ernährung und Land­wirt­schaft. Ge­sund­heit ist der neue Wohl­stand. Ver­brau­cher es­sen wie­der ge­sund­heits­be­wus­s­ter, fra­gen nach Her­kunft und In­haltss­tof­fen und dis­ku­tie­ren ü­ber Mas­sen­tier­hal­tung und den Ein­satz von Gen­tech­nik. Und – die Ver­brau­cher ten­die­ren da­zu, mehr re­gio­nale und sai­sonale Pro­dukte zu kau­fen. Lippe ist da keine Aus­nahme – zu­mal die Re­gion nicht nur länd­lich, son­dern auch land­wirt­schaft­lich ge­prägt ist. Was aber sind denn ei­gent­lich re­gio­nale Pro­duk­te?

"Ein re­gio­na­les Pro­dukt ist aus der Re­gion für die Re­gion. Es wird in­ner­halb ei­ner ab­ge­grenz­ten Re­gion er­zeugt, ver­ar­bei­tet und ver­mark­tet. Der Be­griff "Re­gion" ist ge­setz­lich nicht de­fi­niert und wird da­her un­ter­schied­lich in­ter­pre­tiert und ver­wen­det" - das schreibt die Ver­brau­cher­zen­trale NRW. "Re­gio­nal" kann so­mit für Lippe heißen: echt lip­pisch, west­fä­lisch, aus NRW. aus­… End­ver­brau­cher soll­ten also ge­nau hin­schau­en, wenn es um Wer­be­hin­weise mit un­be­stimm­ten Be­grif­fen wie "aus der Re­gion", "von hier", "Hei­mat, "Nähe" ohne ge­naue Orts- oder Re­gi­ons­an­ga­ben geht oder die An­gabe "Her­ge­stellt für ..." le­sen. Das ma­che keine Aus­sa­gen ü­ber die Her­kunft der Roh­stof­fe, so die Ver­brau­cher­zen­trale NRW. In­frage ge­stellt wird der Be­griff der Re­gio­na­lität in­des nicht. Das Si­gnal steht hier klar auf grün. So würde die re­gio­nale Wirt­schaft ge­stärkt, die Fri­sche von Obst und Gemüse ga­ran­tiert und ge­lang­ten die Le­bens­mit­tel auf kür­ze­ren Trans­port­we­gen zum Han­del und da­mit zu den Ver­brau­chern und stel­len so für die Kun­den eine Mög­lich­keit dar, kli­ma­scho­nend ein­zu­kau­fen. Qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ger seien re­gio­nale Pro­dukte zwar nicht un­be­dingt, ei­nige Re­gio­nal­zei­chen wür­den aber zu­sätz­li­che qua­li­ta­ti­ve, ö­ko­lo­gi­sche und so­ziale Kri­te­rien (zum Bei­spiel gen­tech­nik­freie Füt­te­rung) ga­ran­tie­ren. Pro­dukte aus Lippe sol­len dem­nach kurze Trans­port­we­ge, si­chere Ar­beitsplät­ze, gute Aus­bil­dun­gen und re­gio­nale Wert­schöp­fung ge­ne­rie­ren. Qua­lität soll un­ter an­de­rem durch Ver­zicht auf Gen­tech­nik und Trans­pa­renz in der Hal­tung und Her­stel­lung ge­währ­leis­tet wer­den. Ganz so ein­fach scheint das in­des nicht für je­den zu sein. Was für den End­ver­brau­cher in vie­len Be­rei­chen gut um­setz­bar ist, stellt bei­spiels­weise größere Be­triebe vor ganz an­dere Pro­ble­me. So er­klärt Hol­ger Lem­ke, Prä­si­dent des Deut­schen Ho­tel- und Gast­stät­ten­ver­ban­des Lip­pe, dass viele Ga­stro­no­men ge­rade bei Groß­ver­an­stal­tun­gen dar­auf an­ge­wie­sen sind, Fleisch­pro­dukte nicht nur aus der Re­gion Lippe zu nut­zen. Denn ge­rade hier sei der lip­pi­sche Raum zu­min­dest für Groß­ab­neh­mer im Sinne von An­ge­bot und Nach­frage be­schränkt. So sei es dann wie­derum selbst­ver­ständ­lich, dass der Be­griff der Re­gio­na­lität nicht im­mer nur auf Lip­pe, son­dern viel­fach auch auf den West­fä­li­schen Raum aus­ge­wei­tet wer­den müs­se. "A­ber das In­ter­esse an re­gio­na­len Spe­zia­litäten ist größer denn je. Die Gäste fra­gen im­mer häu­fi­ger nach, wo wir Ga­stro­no­men die Le­bens­mit­tel be­zie­hen und ge­rade lip­pi­sche Pro­dukte fin­den sich im­mer mehr und in neuen Va­ria­tio­nen auf den Spei­se­kar­ten wie­der. So be­stimmt al­lein schon die große Nach­frage das An­ge­bot auf den Spei­se­kar­ten." Der Ver­brau­cher ho­no­riert die Bemühun­gen der Er­zeu­ger und der Ver­ar­bei­ter um mehr Trans­pa­renz. Der Ge­sund­heits­re­port be­sagt, dass es ne­ben Ge­schmack und Ge­sund­heit eben auch um das Thema Re­gio­na­lität und Tier­wohl geht. Mehr als drei Vier­tel der Ver­brau­cher le­gen Wert dar­auf, dass ihre Le­bens­mit­tel aus ih­rer Re­gion stam­men. Die Re­gio­na­lität ist Frauen da­bei wich­ti­ger als Män­nern. 57 Pro­zent der Be­frag­ten ga­ben an, beim Kauf auf den Preis zu ach­ten, ebenso viele ach­ten auf Pro­duk­t­­in­for­ma­tio­nen. Und auch beim Fleisch­kon­sum sind die Ver­brau­cher um­sich­ti­ger ge­wor­den, hin­ter­fra­gen Hal­tungs­bedin­din­gun­gen und Her­kunft. Aber wie viel ist Ver­brau­chern Tier­wohl wert? Wo­hin ten­die­ren die Lip­per und wie weit ist der Be­griff "aus der Re­gion" ge­fasst? Wei­ter auf Seite 3

vom 06.06.2018 | Ausgabe-Nr. 23A

