Zwei Teil­neh­mer des „­First Aid Highways" ver­sor­gen einen ge­stürz­ten Mo­tor­rad­fah­rer, während Aus­bil­der Wolf­gang Grü­ne­berg (im Hin­ter­grund) auf­merk­sam zu­zieht. Fo­to: Jo­han­ni­ter Un­fall-Hilfe

Kreis Lip­pe/Blom­berg. Durch die kur­ven­rei­chen Straßen Lip­pes und Höx­ters, vor­bei an ma­le­ri­schen Dör­fern und natür­lich auf den Köter­berg führt eine be­son­dere Aus­fahrt der Jo­han­ni­ter für Mo­tor­rad-Fans am Sonn­tag, 17. Ju­ni. "­Ne­ben viel Spaß und ei­ner tol­len Ge­mein­schaft bie­ten wir den Aus­fahrt-Teil­neh­mern einen ein­zig­ar­ti­gen Erste-Hilfe-Kur­s", freut sich Wolf­gang Grü­ne­berg, Lei­ter der Mo­tor­rad­staf­fel im Jo­han­ni­ter-Re­gio­nal­ver­band Lippe-Höx­ter. ­Kunst­blut und Schau­spie­ler er­set­zen beim "­First Aid Highway" Ta­fel und Pa­pier, die Straßen wer­den zum Klas­sen­raum. Um 9 Uhr star­tet an der Jo­han­ni­ter-Ge­schäfts­stel­le, Am Dies­tel­bach 5-7 in Blom­berg, die ganz­tä­gige Aus­fahrt un­ter der er­fah­re­nen Führung der Jo­han­ni­ter-Mo­tor­rad­staf­fel, die nor­ma­ler­weise im Ka­ta­stro­phen­schutz ein­ge­setzt wird. An ver­schie­de­nen Sta­tio­nen, die auf der Stre­cke ver­teilt sind, hal­ten die Bi­ker an, um eine Erste-Hilfe-Si­tua­tion zu lö­sen. Von Kno­chen­brüchen ü­ber Hel­m­ab­nahme nach ei­nem Sturz vom Zwei­rad bis zur Wie­der­be­le­bung rei­chen die ge­bo­te­nen Sze­na­ri­en. "Ein gan­zes Team un­se­rer Eh­ren­amt­li­chen sorgt dafür, dass die Un­fall­si­tua­tio­nen mög­lichst rea­lis­tisch wir­ken, das sorgt für viel Span­nung und Ad­rena­lin!", ver­spricht Grü­ne­berg. ­Die Teil­neh­mer­zahl ist auf ma­xi­mal 15 Fah­rer be­schränkt. Der Kurs kos­tet 75 Eu­ro, Mit­tages­sen und Ge­tränke in­be­grif­fen. Ein ei­ge­nes Mo­tor­rad und ent­spre­chende Schutz­be­klei­dung sind mit­zu­brin­gen. An­mel­dung ist zwin­gend not­wen­dig und ab so­fort mög­lich un­ter (05235) 9590822 oder on­line auf "ww­w.­jo­han­ni­ter.­de/az-lippe-ho­ex­ter".

