Ernährungsreport 2018 fordert mehr Transparenz

Kreis Lippe (js). Das Be­wusst­sein für Re­gio­na­lität der Pro­dukte ist auch - oder be­son­ders - in Lippe ge­stie­gen. Das weiß auch Gün­ter Puz­berg, der zweite Vor­sit­zende des Ver­eins "Lip­pe­qua­lität".

"Lip­pe­qua­lität" ist ein Zu­sam­menschluss von Be­trie­ben aus der Re­gion, die für die lo­kale Her­kunft ih­rer Pro­dukte ste­hen und diese un­ter dem Qua­litäts­sie­gel ver­mark­ten. Wo das Sie­gel "Lip­pe­qua­lität" drauf­steht, ist auch "Lip­pe­qua­lität" drin. In dem Be­griff "Re­gio­na­lität" sieht aber auch Putz­berg ein ein­deu­ti­ges Pro­blem, da der Be­griff "Re­gion" nicht klar de­fi­niert und der Ver­brau­cher so leicht hin­ters Licht ge­führt wer­den kann. Denn der Be­griff "Re­gio­na­lität" ist mitt­ler­weile zu ei­ner be­lieb­ten Mar­ke­tingstra­te­gie avan­ciert. Bei "Lip­pe­qua­lität" hin­ge­gen steht die klar de­fi­nierte Re­gio­na­lität an vor­ders­ter Stel­le. Ganz be­schränkt auf Lippe ist es dann al­ler­dings nicht, da auch Nach­bar­kom­mu­nen im Um­kreis von 30 bis 50 Ki­lo­me­tern mit zu dem Zir­kel de­rer gehören, die für "Lip­pe­qua­lität" ste­hen. "­Die De­vi­se", so Gün­ter Putz­berg "lau­tet: Das was es hier gibt, muss nicht hier­her ge­bracht wer­den." Da­bei spielt auch die Trans­pa­renz der Be­triebe und ih­rer Pro­dukte eine wich­tige Rol­le. "Das Pro­dukt muss ein Ge­sicht ha­ben", weiß Puz­berg, doch das ist natür­lich nicht ein­fach um­setz­bar. "Lip­pe­qua­lität" zählt ins­ge­samt 120 Le­bens­mit­tel pro­du­zie­rende Be­triebe und 400 Im­ker. Man­che der Be­triebe agie­ren al­ler­dings "nur" als Zu­lie­fe­rer und sind so nicht di­rekt als "Lip­pe­qua­lität"-Be­trieb er­kenn­bar. Als Bei­spiel nennt Puz­berg hier den Rha­ba­ber­saft aus der Re­gion, der mit dem Qua­litäts­sie­gel aus­ge­zeich­net ist. Der Be­trieb je­doch, der den Rha­bar­ber an die Saft­pres­se­rei lie­fert ist na­ment­lich nicht ge­nannt, ist aber ebenso als "Lip­pe­qua­lität"-Be­trieb zer­ti­fi­ziert. Das Be­wusst­sein der Men­schen, sich re­gio­nal zu ernähren steigt, doch falsche In­for­ma­tio­nen führ­ten auch zu falschem Han­deln. Ein Stück Schuld an die­sen Fehl­in­for­ma­tio­nen weist Gün­ter Puz­berg hier der Re­gie­rung zu und be­zieht sich da­bei un­ter an­de­rem auf das "Re­gio­nal­fens­ter". Die­ses Sie­gel soll auf die Re­gio­na­lität von Pro­duk­ten wie Le­bens­mit­teln, Blu­men und Zier­pflan­zen hin­wei­sen und für mehr Trans­pa­renz sor­gen. "Ein Schwarz­wäl­der Schin­ken ist nicht gleich aus dem Schwarz­wald, weil der dort ver­packt wur­de" so Puz­berg. Sei­ner Mei­nung nach muss der Be­griff der "Re­gio­na­lität" ge­setz­lich de­fi­niert wer­den, um die "ehr­li­che" Trans­pa­renz zu ge­währ­leis­ten. Den For­de­run­gen des kürz­lich ver­öf­fent­lich­ten Ernährungs­re­por­tes 2018 des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für Ernährung und Land­wirt­schaft kann Gün­ter Puz­berg sich nur an­sch­ließen. Auch er hält es für not­wen­dig, Ernährungs­un­ter­richt als Schul­pflicht­fach ein­zu­führen, so wie es auch Bun­desernährungs­mi­nis­ter Chris­tian Schmidt bei der Vor­stel­lung des Re­por­tes mit den Wor­ten "Wir müs­sen Ernährungs­bil­dung im Stun­den­plan fest ver­an­kern - am bes­ten als ei­ge­nes Schul­fach" aus­ge­sagt hat. "­Die Re­gie­rung muss nun hor­rende Sum­men in die Wie­der­gut­ma­chung von Falschernährung in­ves­tier­ten", mo­niert Gün­ter Puz­berg und fügt mit Stolz hin­zu: "­Die Idee von "Lip­pe­qua­lität" hat sich be­reits vor dem Trend in Rich­tung Trans­pa­renz und Ernährungs­be­wusst­sein be­weg­t." Der Ver­ein "Lip­pe­qua­lität" wurde 2002 als Zu­sam­menschluss von Er­zeu­gern, Ver­ar­bei­tern und en­ga­gier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern in Lippe ge­grün­det.

