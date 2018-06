An der Weser entlang

Fahrradtour mit dem ADFC

Der All­ge­meine Deut­sche Fahr­rad-Club (ADFC) lädt für Sonn­tag, 10. Ju­ni, zu ei­ner vom Schwie­rig­keits­grad eher leich­ten Rad­tour ent­lang der We­ser ein. Ge­st­ar­tet wird die 60 km-Tour um 11 Uhr auf dem Park­platz P2 un­ter der We­ser­brü­cke in Vlo­tho. Zunächst geht die Tour in Rich­tung Uf­feln, um dann auf dem We­ser­rad­weg Rich­tung Nor­den wei­ter zu fah­ren. Bei Min­den wird das Was­ser­straßen­kreuz von Mit­tel­land­ka­nal und We­ser be­sich­tigt. Nach ei­ner Ein­kehr geht es ge­stärkt auf der an­de­ren We­ser­seite zur Mün­dung der Wer­re, dem "Werre-We­ser-Kuss", und dann wei­ter zurück nach Vlo­tho.

Der ADFC bie­tet ge­gen eine Ge­bühr von zwei Euro die Mit­nahme von max. 15 Fahrrä­dern in ei­nem An­hän­ger ab Det­mold an. In­ter­es­sierte mel­den sich bitte bis zum Don­ners­tag, 7. Juni un­ter fol­gen­der E-Mil-Adresse an: AP­Stoe­rig@aol.­com. Diese Gruppe star­tet schon um 9:45 Uhr auf dem Klos­ter­platz und fährt dann in Fahr­ge­mein­schaf­ten zum ei­gent­li­chen Start­punkt in Vlo­tho.

vom 06.06.2018 | Ausgabe-Nr. 23A

Drucken | Versenden