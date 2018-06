Ganz Lippe tritt in die Pedale

In Leopoldshöhe ist die Aktion "Stadtradeln" für alle 16 Kommunen gestartet

Kreis Lip­pe/ Leo­polds­höhe (k­d). Schon mehr als 14 Mal ha­ben die Lip­per im Vor­jahr die Erde auf Fahrrä­dern um­run­det. Das hat Land­rat Dr. Axel Leh­mann er­rech­net und er hofft, das Er­geb­nis noch stei­gern zu kön­nen. Zur Eröff­nung der neuen Ak­tion "­Stadt­ra­deln" sagte er in Leo­polds­höhe: "Wir zei­gen, dass Lippe ra­delt – und Lippe ra­delt ver­dammt viel."

Die sie­ben­jäh­rige Char­lotte gehört zu den rund 300 Rad­fah­rern, die am Sonn­tag an sie­ben Punk­ten ge­st­ar­tet sind und stern­för­mig den Hei­mat­hof in Leo­polds­höhe an­steu­er­ten. Die rund 20 Ki­lo­me­ter von ih­rem Wohn­ort Lemgo mach­ten ihr auch bei der ho­hen Tem­pe­ra­tur we­nig aus. "­Die Stre­cke war ja flach", erzählt das Mäd­chen. Als Kunst­rad­fah­re­rin im RSV Tempo Lieme sitzt Char­lotte oh­ne­hin viel im Sat­tel. "­Sie ist uns al­len da­von­ge­braust", mein­ten die um­ste­hen­den Be­glei­ter an­er­ken­nend. "Natür­lich geht es gleich auch wie­der 20 Ki­lo­me­ter zurück." Land­rat Dr. Leh­mann hatte eben­falls eine gelbe Warn­weste an­ge­legt und einen Helm auf­ge­setzt. Er sprach von ei­ner "­ge­samtlip­pi­schen Ak­tion", weil sich alle 16 Kom­mu­nen im Kreis am Stadt­ra­deln be­tei­li­gen. Bis zum Ende am 16. Juni wer­den außer­dem zahl­rei­che ge­führte Tou­ren an­ge­bo­ten. Vor ei­nem Jahr hat­ten sich 2.742 Teil­neh­mer re­gis­triert, die nach­weis­lich ins­ge­samt 585.000 Ki­lo­me­ter ge­stram­pelt wa­ren. Rad­fah­ren sei glei­cher­maßen gut für die Ge­sund­heit wie für den Kli­ma­schutz, be­tonte der Land­rat. "Wir freuen uns ü­ber je­den, der vom Auto auf das Rad um­steigt. 2017 konn­ten auf diese Weise 83 Ton­nen Koh­len­di­oxid ein­ge­spart wer­den." Be­reits 15 Pro­zent der Haus­halte in Lippe ver­füg­ten ü­ber ein Pe­de­lec. In den kom­men­den Jah­ren müsse man sich un­wei­ger­lich um­stel­len, meinte Dr. Leh­mann. "Ich bin ü­ber­zeugt, dass wir in na­her Zu­kunft nicht mehr al­lein das Au­to, son­dern eine Mi­schung un­ter­schied­li­cher Ver­kehrs­mit­tel nut­zen wer­den." Leo­polds­höhes Bür­ger­meis­ter Ger­hard Schem­mel war stolz, dass "wir heute die größte Radl­er­ge­meinde im gan­zen Kreis sin­d". Aus ei­ge­ner Er­fah­rung bestätigte er: "Viele Wege kön­nen wir mit dem Rad zurück­le­gen." Viele Bür­ger wür­den schon da­nach han­deln. Im Ver­gleich zur Ein­wohner­zahl hät­ten Lemgo und Leo­polds­höhe im Vor­jahr beim Stadt­ra­deln die bes­ten Werte er­zielt. Sein Amts­kol­lege aus Bad Sal­zu­flen, Dr. Ro­land Tho­mas, pflich­tete ihm bei. Al­ler­dings solle man das Auto nicht ge­gen das Rad aus­spie­len, meinte er. Auch der bun­des­weit ein­zige "­Stadt­ra­del-Bot­schaf­ter", Rai­ner Fumpfei aus Ber­lin, traf pünkt­lich zur Eröff­nung am Hei­mat­hof ein. Seit sie­ben Jah­ren op­fert der 46-jäh­rige Feu­er­wehr­mann sei­nen Jah­res­ur­laub, um für die Ak­tion zu wer­ben – eh­ren­amt­lich. Mit selbst­ge­bau­tem An­hän­ger und ei­nem Fahr­rad aus Leo­polds­höher Pro­duk­tion hat er be­reits auf 17.000 Ki­lo­me­tern für das Stadt­ra­deln ge­wor­ben An­dreas Glatt­hor gehört zu je­nen, die nicht mehr ü­ber­zeugt wer­den müs­sen. Seit 25 Jah­ren schon ra­delt der Lei­ter des Leo­polds­höher Bau­ho­fes zu sei­ner Ar­beits­stel­le. "Es geht 7,5 Ki­lo­me­ter schön durch die Fel­der", sagte er. "­Man braucht nur das rich­tige Fahr­rad, die rich­tige Klei­dung und die rich­tige Ein­stel­lung." Al­ler­dings sei er auch schon häu­fig ge­fragt wor­den, "ob ich denn noch mei­nen Füh­rer­schein ha­be."

