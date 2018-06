Juniorköche starten in Lippe

Köcheclub und IHK wollen Appetit auf eine Ausbildung im Gastgewerbe machen

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Das Gast­ge­werbe bie­tet vie­len jun­gen Men­schen in­ter­essante Per­spek­ti­ven. Nicht zu­letzt durch außer­ge­wöhn­li­che Ar­beits­zei­ten ist es je­doch oft nicht ein­fach, freie Stel­len mit Fach­kräf­ten zu be­set­zen. Viele Aus­bil­dungs­stel­len blei­ben un­be­setzt. Axel Mar­tens, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der IHK Lip­pe, er­klärt: "Viele Aus­bil­dungs­stel­len sind un­be­setzt und ein ho­her Pro­zent­satz der Aus­zu­bil­den­den be­en­det die Aus­bil­dung noch in­ner­halb des ers­ten Jah­res. Hier set­zen die Ju­niorköche an und schaf­fen eine Brü­cke um den kon­kre­ten Be­ruf und die In­halte der Aus­bil­dung in der Pra­xis er­leb­bar zu ma­chen."

Um be­reits früh­zei­tig die­sen Pro­ble­men zu be­geg­nen, hatte der Köche­club Lippe ge­mein­sam mit der IHK Lippe und wei­te­ren Part­nern 2014 mit dem ers­ten Jahr­gang der Mi­ni­köche ein er­folg­rei­ches Pro­jekt für Kin­der zwi­schen neun und elf Jah­ren ge­st­ar­tet. Vier Jahre nach dem ers­ten Jahr­gang set­zen nun en­ga­gierte Köche noch einen oben­auf und star­ten im Som­mer 2018 die Ju­niorköche Lip­pe. Hier­bei wer­den Ju­gend­li­che in der un­mit­tel­ba­ren Be­rufs­ori­en­tie­rungs­phase in der ach­ten und neun­ten Klasse ge­zielt auf das Be­rufs­bild des Kochs vor­be­rei­tet. In ei­nem ein­jäh­ri­gen Kurs er­hal­ten die 14- und 15-jäh­ri­gen lip­pi­schen Schü­le­rin­nen und Schü­ler durch er­fah­rene Köche und Küchen­meis­ter Grund­la­gen in der Ernährungs­leh­re, der Wa­ren­kunde und natür­lich dem Ko­chen. "­Durch die­ses Pro­gramm sol­len im bes­ten Fall bei den Schü­ler(in­nen) Hemm­nisse und Vor­ur­teile ge­genü­ber dem Be­rufs­bild des Kochs und den Aus­bil­dungs­in­hal­ten ab­ge­baut wer­den", un­ter­streicht Axel Mar­tens. Wei­ter wer­den die ers­ten per­sön­li­chen Kon­takte zu po­ten­zi­el­len Aus­bil­dungs­be­trie­ben und Aus­bil­dern her­ge­stellt und da­mit Prak­tika oder so­gar Aus­bil­dungs­stel­len her­bei­ge­führt. Auf der an­de­ren Seite er­hal­ten auch die Aus­bil­der einen viel­leicht neuen Blick auf die Ju­gend­li­chen als po­ten­zi­elle Aus­zu­bil­den­de. Bis zum Schul­jah­res­ende kön­nen sich in­ter­es­sierte Ju­gend­li­che für eine Teil­nahme am Pro­jekt in der IHK Lippe be­wer­ben. Anja Lim­berg, Vor­sit­zende des neuen För­der­ver­eins des Köche­clubs Lippe und Team­lei­te­rin der Ju­niorköche Lip­pe, be­tont: "Wich­tig ist uns die Mo­ti­va­tion der Schü­le­rin­nen und Schü­ler und im Ide­al­fall so­gar schon der kon­krete Be­rufs­wunsch des Kochs." Im Herbst geht es dann los. Im Rah­men von ins­ge­samt sechs Tref­fen wer­den un­ter Ver­wen­dung von re­gio­na­len Pro­duk­ten be­liebte und re­gio­nale Ge­richte her­ge­stellt. Auch ein ge­mein­sam ge­stal­te­tes Ab­schlus­ses­sen gehört zur Aus­bil­dung. Ma­xi­mal zwölf Ju­gend­li­che kön­nen an die­sem Pro­jekt teil­neh­men und es wird ein klei­ner Bei­trag von ein­ma­lig 150 Euro pro Ju­nior­koch er­ho­ben, der so­wohl die Ma­te­ria­lien wie auch eine Ba­sis­aus­rüs­tung bein­hal­ten wird. "­Die Er­fah­run­gen aus den Mi­ni­köchen ha­ben ge­zeigt, dass das En­ga­ge­ment der Köche wirkt und ei­nige un­se­rer ehe­ma­li­gen Mi­ni­köche ha­ben sich be­reits für einen Platz bei den Ju­niorköchen be­wor­ben", er­klärt Chris­tina Flöter, Pro­jekt­lei­te­rin in der IHK Lippe zu Det­mold. Ju­gend­li­che wen­den sich bei In­ter­esse un­ter der Ruf­num­mer (05231) 7601-640 oder per E-Mail un­ter "floe­ter@­det­mol­d.ih­k.­de" an Chris­tina Flöter bei der IHK Lip­pe.

vom 02.06.2018 | Ausgabe-Nr. 22B

