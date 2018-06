Qualitätssiegel erneut bestätigt

Stiftung Standortsicherung erneut für Treuhandstiftungsverwaltung ausgezeichnet

Kreis Lippe (la). Seit Herbst 2014 wird das Qua­litäts­sie­gel für gute Treu­hand­stif­tungs­ver­wal­tung ver­ge­ben. In­iti­iert hat es der Bun­des­ver­band Deut­scher Stif­tun­gen, um die Trans­pa­renz und Qua­lität im Sek­tor der Ver­wal­tun­gen von Treu­hand­stif­tun­gen zu för­dern. Ak­tu­ell tra­gen 29 Or­ga­ni­sa­tio­nen aus Deutsch­land das Sie­gel, acht da­von ha­ben die Bestäti­gung ih­rer gu­ten Ar­beit be­reits zum zwei­ten Mal er­hal­ten. So auch die Stif­tung Stand­ort­si­che­rung Kreis Lip­pe. Sie ist seit Start der Ver­gabe Trä­ge­rin des Sie­gels. Der un­ab­hän­gige Ver­ga­be­aus­schuss hat ihr nach er­neu­ter Prü­fung wei­ter­hin die gute Ar­beit für ihre Treu­hand­stif­tun­gen be­schei­nigt. Ge­schäfts­füh­re­rin Dr. A. Hein­rike Heil nahm die Ur­kunde auf dem Stif­tungs­tag in Nürn­berg ent­ge­gen.

Seit 2003 ver­wal­tet die Stif­tung Stand­ort­si­che­rung Kreis Lippe Treu­hand­stif­tun­gen. Da­mals ging es los mit der "Dr. Karl Fi­scher-Stif­tung für Aus­bil­dungs­för­de­rung". Es folg­ten ü­ber die Jahre sechs wei­tere Treu­hand­stif­tun­gen: die Stif­tung "Für Lip­pe", die "­Meyer-Si­cken­diek- Stif­tung für Aus­bil­dung und Er­zie­hung", die "­Stif­tung der Hoch­schule für Mu­sik Det­mol­d", die "­Finke-Stif­tung" und die Stif­tung "Ohne Fleiß kein Preis" so­wie die "­LIFT-Stif­tung – Stif­tung für be­ruf­li­che Bil­dung in Lip­pe". Alle Treu­hand­stif­tun­gen agie­ren in den För­der­be­rei­chen der Treuhän­de­rin: Bil­dung, Wis­sen­schaft, Kul­tur und Eh­ren­amt. "Wir tra­gen un­se­ren Stif­tern ge­genü­ber eine hohe Ver­ant­wor­tung, der wir sehr gern ge­recht wer­den.", be­kräf­tigt Dr. Heil. "Un­sere Stif­ter ver­trauen uns mit der Stif­tungs­grün­dung die Ver­wal­tung ei­nes Teils ih­res Ver­mö­gens an, um da­mit Gu­tes zu tun. Sie ha­ben oft ge­naue Vor­stel­lun­gen da­von, was sie för­dern möch­ten.", be­rich­tet sie aus der Stif­tungs­pra­xis. Es sei selbst­ver­ständ­lich, dass der Er­fül­lung des Stif­ter­wil­lens und dem trans­pa­ren­ten Um­gang mit Fi­nan­zen und Stif­tungs­ak­ti­vitäten ein be­son­ders großer Raum in der täg­li­chen Ar­beit ge­ge­ben wer­de. "­Bei uns kön­nen sich die Stif­ter ganz auf die in­halt­li­che Ar­beit kon­zen­trie­ren – wenn sie das möch­ten.", fügt Dr. Heil an. Es sei durch­aus üb­lich, dass die Stif­ter zwar eine Stif­tung grün­den, aber dann gern nur noch zu­se­hen wol­len, wie diese Gu­tes tut. "Je­der Stif­ter kann das selbst ent­schei­den. Für uns ist wich­tig, dass sie ihre Vor­stel­lun­gen im recht­lich- und sat­zungs­kon­for­men Rah­men ver­wirk­li­chen kön­nen und wir dafür sor­gen, dass die Treu­hand­stif­tung ver­wal­tet, die Pro­jekt­för­de­run­gen vor­ge­nom­men und die Stif­tung so­wie ihre Ak­ti­vitäten in der Öf­fent­lich­keit be­kannt ge­macht wer­den." Es sei aber auch schön, wie sich im Laufe der Jahre das Ver­hält­nis zu den Stif­tern in­ten­si­vie­re. "Eine Stif­tung zu grün­den ist eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit. Die Freude ü­ber er­folg­rei­che Pro­jekt­för­de­run­gen, glän­zende Kin­derau­gen oder mo­ti­vierte Ju­gend­li­che ver­bin­det uns in un­se­rer täg­li­chen Ar­beit.", be­rich­tet Dr. Heil. Die Stif­tung Stand­ort­si­che­rung ver­wal­tet ein Treu­hand­ver­mö­gen von mehr als 3,8 Mil­lio­nen Eu­ro. Die fi­nanz­stärkste Treu­hand­stif­tung ist die Stif­tung der Hoch­schule für Mu­sik Det­mold mit 1,84 Mil­lio­nen Eu­ro. Ge­mein­sam ha­ben die sie­ben Treu­hand­stif­tun­gen der Stif­tung Stand­ort­si­che­rung be­reits mehr als 1,1 Mil­lio­nen Euro För­der­geld in 343 ge­meinnüt­zige Pro­jekte in­ves­tiert. Das ak­tu­elle Sie­gel ist wie­der für drei Jahre gül­tig. "Dann wer­den wir er­neut eine Prü­fung be­an­tra­gen, denn uns ist wich­tig, dass wir auch nach außen zei­gen, dass un­sere Ar­beit auf Lang­fris­tig­keit aus­ge­legt und auch wei­ter­hin so qua­li­ta­tiv gut auf­ge­stellt ist.", schließt Dr. Heil.

02.06.2018

