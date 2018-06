Singende Mission

Indische Band gastiert in Lippe

Kreis Lip­pe/­Bad Sal­zu­flen. "­The sin­ging Goss­ner­s" sind fünf junge Men­schen aus der in­di­schen Goss­ner Kir­che, die auf Ein­la­dung des Lip­pi­schen Freun­des­krei­ses der Goss­ner Mission bei ih­rem ers­ten Deutsch­land­be­such mit Ju­gend­li­chen in Lippe zu­sam­men­tref­fen. Was sie ver­bin­det, ist die eh­ren­amt­li­che Mit­ar­beit in ih­rer Kir­che und die Mu­sik. Sie spie­len zu Hause in Rock­bands, trom­meln, tan­zen, sin­gen und spiele Gi­tarre so­wie Key­board.

Alle "­Goss­ner­s" ha­ben ihr Stu­dium be­reits ab­ge­schlos­sen oder stu­die­ren noch - Bio­lo­gie, Geo­lo­gie, Geo­gra­fie oder Wirt­schaft. Ne­ben der Mu­sik möch­ten sie mit deut­schen Ju­gend­li­che ins Ge­spräch kom­men, aus ih­rem Lene erzählen, aber auch hören, wie man in Deutsch­land lebt. So tref­fen sie Schü­le­rin­nen und Schü­ler im der Ober­stufe ei­nes Gym­na­si­ums und ei­nes Be­rufs­kol­legs, in Grund­schu­len und Kon­fir­man­den­grup­pen so­wie bei ge­mein­sa­mem Ko­chen oder ei­ner Pad­del­tour mit Mit­glie­dern von Ju­gend­krei­sen in Lip­pe. In Wüs­ten und Berg­kir­chen wir­ken sie in Got­tes­diens­ten mit. Einen be­son­de­ren Bei­trag brin­gen sie bei dem Be­ne­fiz­kon­zert der Det­mol­der Schloss-Spat­zen in Bad Sal­zu­flen am Sonn­tag, 10. Juni um 16 Uhr in der Er­lö­ser-Kir­che ein, wo sie die Bei­träge der Schloss-Spat­zen auf ih­rer "mu­si­ka­li­schen Welt­rei­se" mit in­di­schen Bha­jans er­gän­zen.

