Deutsch-amerikanische Freundschaft

50 Gastfamilien für Austauschschüler aus den USA gesucht

Det­mold. Eine tolle Zeit in Deutsch­land ver­brin­gen, die Spra­che ler­nen, Ber­lin er­kun­den, Brat­wurst es­sen - da­von träu­men viele Ju­gend­li­che in den USA. Das Par­la­men­ta­ri­sche Pa­ten­schafts-Pro­gramm (PPP), ein ge­mein­sa­mes Aus­tausch­pro­gramm des Deut­schen Bun­des­tags und des Kon­gres­ses der USA, macht dies mög­lich. Seit 1983 er­mög­licht es deut­schen und US-ame­ri­ka­ni­schen Ju­gend­li­chen, mit ei­nem Volls­ti­pen­dium ein Schul­jahr im je­weils an­de­ren Land zu ver­brin­gen und Ju­nior-Bot­schaf­ter ih­res Lan­des zu sein. Der ge­meinnüt­zige Ver­ein Ex­pe­ri­ment e.V. gehört zu den fünf Or­ga­ni­sa­tio­nen, die die­sen Aus­tausch in Deutsch­land durch­führen. Fa­mi­lien in Det­mold und Um­ge­bung ha­ben jetzt die Ge­le­gen­heit, Teil die­ses Aus­tausch­pro­gram­mes zu wer­den. Ex­pe­ri­ment e.V. sucht 50 Fa­mi­li­en, die ab Sep­tem­ber ein "Fa­mi­li­en­mit­glied auf Zeit" für ein Schul­jahr bei sich auf­neh­men möch­ten. Gast­fa­mi­lie kann fast je­der wer­den - egal ob Al­lein­er­zie­hen­de, Paare mit und ohne Kin­der oder Patchwork-Fa­mi­li­en, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Wich­tig sind vor al­lem Hu­mor, Neu­gier und To­le­ranz. Be­glei­tet wer­den die Fa­mi­lien die ge­samte Zeit hin­durch von Ex­pe­ri­ment e.V. und ei­ner eh­ren­amt­li­chen An­sprech­per­son aus der Re­gion. Wer In­ter­esse hat, Gast­fa­mi­lie zu wer­den, kann sich an die Ge­schäfts­stelle von Ex­pe­ri­ment e.V. in Bonn wen­den. An­sprech­part­ner ist Matt­hias Lichan, (0228) 95722-21, E-Mail: "­lichan@­ex­pe­ri­ment-ev.­de”.

vom 02.06.2018 | Ausgabe-Nr. 22B

