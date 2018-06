Friederikes Folgen in Lippes Wäldern dauern an

Langzeitarbeitslosenprojekt soll Wege für Wandertag räumen

Diese Stämme am Wan­der­weg ent­lang der Don­oper­tei­che be­fin­den sich be­reits am Rand. An­de­re, die noch mit der Wur­zel ver­bun­den sind, blei­ben viel­leicht noch lie­gen. Fo­to: Wolff weitere Bilder »

Det­mold (g­w). Als das Sturm­tief Frie­de­rike vor vier Mo­na­ten ü­ber Deutsch­land tob­te, rich­tete es auch in den lip­pi­schen Wäl­dern großen Scha­den an. Die Fol­gen dau­ern an – und be­tref­fen auch den 118. Deut­schen Wan­der­tag, der vom 15. bis 20. Au­gust in Lippe statt­fin­den wird. Da ei­nige für den Wan­der­tag ge­kenn­zeich­nete Rou­ten sind noch nicht vollends be­geh­bar sind, ist nun ein Pro­jekt mit Lang­zeit­ar­beits­lo­sen ge­st­ar­tet. "Wir konn­ten Frie­de­rike nicht vor­aus­se­hen", er­klärt Gün­ter Wei­gel, Ge­schäfts­füh­rer der Lippe Tou­ris­mus & Mar­ke­ting GmbH (LT­M). Da­mit bis zum Wan­der­tag, für den bis zu 50.000 Wan­de­rer aus ganz Deutsch­land er­war­tet wer­den, noch mög­lichst viele Wege geräumt sein wer­den, hat die LTM nun eine Ko­ope­ra­tion mit dem ge­meinnüt­zi­gen Trä­ger "eu­wa­tec" ab­ge­schlos­sen. "­Die Ver­ein­ba­rung ver­bin­det das Gute mit dem Nütz­li­chen", freut sich Land­rat Dr. Axel Leh­mann als Bei­rats­vor­sit­zen­der der LTM. "eu­wa­tec kann Lang­zeit­ar­beits­lo­sen eine lo­kale Be­schäf­ti­gung bie­ten, gleich­zei­tig wer­den die lip­pi­schen Wan­der­wege ge­pflegt und her­ge­rich­tet."

Die Teil­neh­mer wer­den al­ler­dings nicht dafür ein­ge­setzt, Sä­ge­ar­bei­ten durch­zu­führen. "­Bei der Maß­nahme geht es nur dar­um, Zweige und Sträu­cher zu be­sei­ti­gen, die die Wan­der­wege blo­ckie­ren", er­klärt "eu­wa­tec"-Ge­schäfts­füh­rer Her­mann Rit­ter. An der Maß­nahme sind knapp 120 Teil­neh­mer und 15 Mit­ar­bei­ter be­tei­ligt: "Wir ge­hen an diese Auf­gabe mit fast al­len An­lei­tern, die bei uns an­ge­stellt sind, ran." Die Ko­ope­ra­tion er­mög­li­che es, flächen­de­cken und lo­kal Be­schäf­ti­gungs­an­ge­bote zu schaf­fen. "Da­durch kön­nen wir Lang­zeit­ar­beits­lose im Kal­le­tal ge­nauso wie in Schie­der-Schwa­len­berg an­spre­chen", meint Rit­ter. Mit der Be­tei­li­gung an den Auf­räum­ar­bei­ten komme der Trä­ger auch sei­nem An­spruch nach, einen Teil für das Ge­mein­de­wohl zu leis­ten. "Das soll die Kun­den des Job­cen­ters natür­lich auch mo­ti­vie­ren. Sie kön­nen un­mit­tel­bar se­hen, dass ihre Ar­beit einen Sinn hat", be­tont Hen­ning Matt­hes, Vor­stand des Job­cen­ters Lip­pe. "­Gleich­zei­tig er­hal­ten sie eine Per­spek­tive auf eine lang­fris­tige re­gel­mäßige Ar­beits­ge­le­gen­heit." Wei­gel schätzt, dass zum Deut­schen Wan­der­tag etwa 90 Pro­zent der Wan­der­wege frei be­geh­bar sein wer­den. "­Bei den rest­li­chen zehn Pro­zent wird man zwi­schen­durch einen klei­nen be­schil­der­ten Um­weg in Kauf neh­men müs­sen", so seine Pro­gno­se. Ob diese Ein­schät­zung rea­lis­tisch ist, ver­mag Su­sanne Hoff­mann, stell­ver­tre­tende Lei­te­rin der For­st­ab­tei­lung vom Lan­des­ver­band Lip­pe, im Au­gen­blick noch nicht zu sa­gen: "­Zur Zeit lau­fen Ge­spräche mit al­len Be­tei­lig­ten." Denn auch ver­schie­dene In­ter­es­sen spiel­ten da­bei eine Rol­le, wie Wei­gel aus­führt: Während es die Prio­rität der Wan­der­ver­eine sei, die Wege schnell frei­zu­be­kom­men, gin­gen die Forst­be­sit­zer nach Wirt­schaft­lich­keit vor. So wür­den um­ge­stürzte Bäu­me, die ü­ber die Wur­zel aber noch ver­sorgt wür­den, erst dann ab­ge­sägt und weg­geräumt, wenn das Holz auch ab­ver­kauft wer­den kön­ne. "An­sons­ten ver­liert das Holz durch Aus­trock­nung mas­siv an Wer­t", er­klärt Wei­gel.

