Bad Sal­zu­flen (rk). Zu ei­nem geist­lich-mu­si­ka­li­schen Cros­so­ver zwi­schen in­dia­ni­schen Me­lo­dien, afri­ka­ni­schen Rhyth­men, eu­ropäi­schen Volks­wei­sen und Jazz lädt die Er­lö­ser­kir­che an der Mar­tin-Lu­ther-Straße ein. Am Sonn­tag, 3. Ju­ni, ge­lei­tet das "­Duo Zia" seine Zuhö­rer durch all diese mu­si­ka­li­schen Stil­rich­tun­gen. Kon­zert­be­ginn ist um 18 Uhr, der Ein­tritt ist frei.

Mar­cus Rust (Trom­pe­te, Flü­gel­horn) und Chris­tian Grosch (Or­gel) lern­ten sich im Rah­men ih­res Jazz­stu­di­ums an der Mu­sik­hoch­schule Dres­den ken­nen. Auf der Su­che nach neuen Klän­gen for­schen die bei­den Mu­si­ker nach ei­nem Klang der Ge­gen­wart.

