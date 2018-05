Rock-n-Roll und Tipitipitipso

Revue "Toast Hawaii" im Kur- und Stadttheater Bad Salzuflen

Bad Sal­zu­flen (la). Einen höchst un­ter­halt­sa­men, au­gen­zwin­kern­den Ge­schichts­un­ter­richt der späten 50er- und frühen 60er-Jah­re, der die Ver­klemmt­heit, Nai­vität und Spießig­keit die­ser Ära auf die Schippe nimmt, aber auch die Ro­man­tik, Auf­bruchs­s­tim­mung und – natür­lich – den Rock-n-Roll fei­ert, bie­tet das Ober­hau­se­ner "­Thea­ter an der Nie­buhr­g" bei ih­rem Gast­spiel in Bad Sal­zu­flen. "Toast Ha­wai­i" wird am Sonn­tag, 3. Ju­ni, um 16 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter an der Park­straße ge­ge­ben: Au­then­ti­sche Kostü­me, eine lie­be­volle Aus­stat­tung und natür­lich die großen Hits die­ser Zeit las­sen die Ära des Wirt­schafts­wun­ders auf der Bühne le­ben­dig wer­den. Kar­ten im Vor­ver­kauf zu 24 Euro gibt es an der Thea­ter­kasse der Kur­ver­wal­tung, Te­le­fon 05222/952909, und bei der Bür­ger­be­ra­tung im Rat­haus an der Ru­dolph-Bran­des-Al­lee. Zur Hand­lung: Mit­ten im Wirt­schafts­wun­der träu­men Ri­chard und Ma­ria von heißen Rhyth­men un­ter süd­li­cher Son­ne, von ge­fähr­li­chen Aben­teu­ern in ver­rucht-ver­rauch­ten Bars und natür­lich von der ganz großen Lie­be. Ma­rias Traum von ei­ner Fern­seh­kar­riere und ih­rer Liebe zum Lehr­ling Ri­chard stoßen auf den Wi­der­stand ih­res Va­ters. So reißt sie aus und fährt zum Vor­sin­gen ins Fern­seh­stu­dio. Als Ri­chard und ihre El­tern ihr fol­gen, ü­ber­schla­gen sich die Er­eig­nis­se. Von "­Kri­mi­nal-Tan­go"ü­ber "Ti­pi­ti­pi­tip­so" bis zu "­Ganz Pa­ris träumt von der Lie­be" oder "­Sou­ve­nirs, Sou­ve­nir­s" er­klin­gen die be­lieb­tes­ten Schla­ger die­ser Zeit von In­ter­pre­ten wie Ca­te­rina Va­len­te, Pe­ter Kraus, Vico Tor­riani und an­de­ren bei "Toast Ha­wai­i". Nach den Mu­si­cal-Re­vues "Ich will ein Ba­by­"ü­ber die 80er- und "­Schla­ger lü­gen nicht"ü­ber die 70er-Jahre führt "Toast Ha­wai­i" das Pu­bli­kum nun gut zehn Jahre wei­ter in die Ver­gan­gen­heit. Die späten 50er- und frühen 60rt-Jahre wer­den vom zehnköp­fi­gen En­sem­ble der "­Nie­buhr­g" sti­lecht auf die Bühne ge­bracht. "­Die äl­te­ren Zu­schauer wer­den sich er­in­nern, aber auch die jün­ge­ren ha­ben sich in ‚Toast Ha­waii im­mer wie­der be­geis­tern las­sen. Viele ka­men sti­lecht in Le­der­ja­cke und Pet­ty­coat in die Vor­stel­lun­gen in der Ober­hau­se­ner "­Nie­buhr­g", be­rich­tet Hol­ger Ha­ge­meyer, Thea­ter­lei­ter und Pro­du­zent der von Tho­mas Schiff­mann ver­fass­ten Show: "Es war an der Zeit, mit die­ser Re­vue auf Tour­nee zu ge­hen. Es wurde ei­gens dafür ein Büh­nen­bild mit Show­trep­pen er­stellt, das sich an die je­wei­li­gen ört­li­chen Ge­ge­ben­hei­ten an­pas­sen kann. ‚Toast Ha­waii ist mit sei­nem durch­weg pro­fes­sio­nel­len, zehnköp­fi­gen En­sem­ble per­so­nell si­cher die auf­wen­digste Show un­se­res Thea­ter­s."

vom 30.05.2018 | Ausgabe-Nr. 22A

