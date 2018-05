Zwischen Einwilligung und Ablehnung

Schutz des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung

Am 27. April die­sen Jah­res, also knapp einen Mo­nat vor In­kraft­tre­ten der DSGVO, schrieb die Lan­des­be­auf­tragte für Da­ten­schutz und In­for­ma­ti­ons­frei­heit NRW: "Im März 2018 wurde be­kannt, dass eine mit Face book ver­bun­dene App ü­ber meh­rere Jahre – nach An­ga­ben des Un­ter­neh­mens – mil­lio­nen­fach Da­ten er­ho­ben und an das Ana­ly­se­un­ter­neh­men Cam­bridge Ana­ly­tica wei­ter­ge­ge­ben hat. Dort wur­den sie of­fen­bar auch zur Pro­fil­bil­dung für po­li­ti­sche Zwe­cke ver­wen­det. Das Vor­komm­nis zeigt die Ri­si­ken für Pro­fil­bil­dung bei der Nut­zung so­zia­ler Me­dien und an­sch­ließen­des Mi­kro­tar­ge­ting, das of­fen­bar zur Ma­ni­pu­la­tion von de­mo­kra­ti­schen Wil­lens­bil­dungs­pro­zes­sen ein­ge­setzt wur­de…"

Tatsäch­lich kön­nen Leis­tun­gen oft nur in An­spruch ge­nom­men wer­den, wenn man per­sön­li­che In­for­ma­tio­nen Preis gibt. Ver­wal­tung und Wirt­schaft sam­meln da­her eine Viel­zahl per­so­nen­be­zo­ge­ner Da­ten. In ei­ni­gen Wirt­schafts­be­rei­chen sind Da­ten so­gar zu ei­ner käuf­li­chen Ware ge­wor­den. Der ra­sante Fort­schritt im Be­reich der In­for­ma­ti­ons- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gien er­laubt es, Da­ten­bestände au­to­ma­ti­siert zu ver­ar­bei­ten und mit­ein­an­der zu ver­knüp­fen. Diese Ent­wick­lung birgt Ge­fah­ren für die Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung und Per­sön­lich­keits­ent­fal­tung, denn es wird nicht mehr er­sicht­lich, was an­dere be­reits an In­for­ma­tio­nen er­hal­ten ha­ben. Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt hat be­reits in dem so ge­nann­ten Volks­zäh­lungs­ur­teil im Jahre 1983 fest­ge­stellt, dass das Per­sön­lich­keits­recht des Men­schen die Be­fug­nis um­fasst, selbst ü­ber die Preis­gabe und Ver­wen­dung sei­ner per­sön­li­chen Da­ten zu be­stim­men. Diese ver­fas­sungs­recht­lich ga­ran­tierte Be­fug­nis wird als "­Grund­recht auf in­for­ma­tio­nelle Selbst­be­stim­mung" be­zeich­net und be­deu­tet, dass je­der Ein­zelne die Mög­lich­keit ha­ben soll, selbst darü­ber zu be­stim­men, wer wann wel­che In­for­ma­tion ü­ber ihn er­hält. Da­ten­schutz­be­wusst­sein und Da­ten­spar­sam­keit Wer an Ge­winn­spie­len teil­nimmt, Kun­den­kar­ten nutzt oder im In­ter­net ein­kauft, hin­ter­lässt eine Da­ten­spur. Und je mehr Da­ten in Um­lauf ge­ra­ten, de­sto in­ter­essan­ter sind sie für Han­del, Wer­bung und Aus­kunf­tei­en. Wer selbst spar­sam mit den ei­ge­nen Da­ten um­geht, kann sich viel Är­ger durch Beläs­ti­gun­gen und Miss­brauch er­spa­ren. Viele Tipps zur Da­ten­spar­sam­keit ge­ben die Ver­brau­cher­zen­trale und die LDI NRW. Zunächst sollte man dar­auf ach­ten, ob per­sön­li­che Da­ten ü­ber­haupt zuläs­sig ver­ar­bei­tet wer­den. Stich­wort Da­ten­schutz­be­wusst­sein: als Pri­vat­per­son sollte man nicht gleich alle Fra­gen zur ei­ge­nen Per­son bei­spiels­weise von Behör­den oder Fir­men be­ant­wor­ten, son­dern sich ü­ber die Zuläs­sig­keit der Da­ten­ver­ar­bei­tung auf­klären las­sen. Zu­sätz­lich sollte man ü­ber­le­gen, ob man per­sön­li­che Da­ten auch für Wer­bung und Mar­ke­ting frei­ge­ben will. So­fern man in die Da­ten­ver­ar­bei­tung ein­wil­ligt, "­sollte man de­tail­liert darü­ber in­for­miert wor­den sein, zu wel­chem Zweck die Da­ten er­ho­ben wer­den und sich ent­schei­den ob und wie man seine Da­ten ver­wen­det wis­sen will. Eine Ein­wil­li­gung ist nur wirk­sam, wenn sie schrift­lich er­teilt wur­de. Sie darf auch nicht im Klein­ge­druck­ten, also den all­ge­mei­nen Ge­schäfts­be­din­gun­gen ver­steckt sein, son­dern sie muss sich da­von deut­lich ab­he­ben. Wer nicht von An­fang an dar­auf hin­ge­wie­sen wur­de, dass man die Ein­wil­li­gung ver­wei­gern oder später je­der­zeit wi­der­ru­fen kann, sollte hell­hö­rig wer­den. Öf­fent­li­che oder pri­vate Stel­len, die per­sön­li­che Da­ten ver­ar­bei­ten, müs­sen nach Auf­for­de­rung Aus­kunft ü­ber die dort ge­spei­cher­ten Da­ten und den Zweck der Da­ten­ver­ar­bei­tung her­aus­ge­ben. Grundsätz­lich ha­ben diese Stel­len, die pri­vate Da­ten ver­ar­bei­ten, auch Aus­kunft darü­ber zu er­tei­len, wo­her sie Ihre Da­ten er­hal­ten ha­ben und an wel­che Stel­len die Da­ten wei­ter ü­ber­mit­telt wer­den. So­fern eine Stelle un­rich­tige Da­ten spei­chert, kann eine Be­rich­ti­gung der Da­ten ge­for­dert wer­den. Wenn die Spei­che­rung der per­sön­li­chen Da­ten un­zuläs­sig ist oder wenn die Da­ten­ver­ar­bei­tende Stelle diese Da­ten nicht mehr zur Auf­ga­ben­er­fül­lung benötigt, muss eine Lö­schung der Da­ten vor­ge­nom­men wer­den. Im Ein­zel­fall kann auch bei ge­setz­li­cher Grund­lage Wi­der­spruch ge­gen die Ver­ar­bei­tung per­sön­li­cher Da­ten ein­ge­legt wer­den (wenn man aus ei­ner per­sön­li­chen Si­tua­tion her­aus ein In­ter­esse daran hat, dass die Da­ten­ver­ar­bei­tung un­ter­bleibt und die­ses In­ter­esse höher ein­zu­stu­fen ist, als das In­ter­esse an der Da­ten­ver­ar­bei­tung). Dies gilt nicht, wenn ein Ge­setz zur Ver­ar­bei­tung der Da­ten ver­pflich­tet. Ohne An­gabe be­son­de­rer Gründe kann man je­der­zeit der Ü­ber­mitt­lung von Mel­de­da­ten an Par­teien für Zwe­cke der Wahl­wer­bung wi­der­spre­chen. Wer einen Miss­brauch von Da­ten fest­stellt oder ver­mu­tet, kann dies künf­tig di­rekt bei der je­wei­li­gen Lan­des­da­ten­schutz­behörde mel­den. Für NRW ist dies un­ter "ww­w.l­di.n­r­w.­de" mög­lich.

vom 30.05.2018 | Ausgabe-Nr. 22A

