Was ändert sich denn nun? Für Privatnutzer

Grundsätz­lich müs­sen auch Pri­vat­per­so­nen, die per­so­nen­be­zo­gene Da­ten er­he­ben, ver­ar­bei­ten oder nut­zen das Bun­des­da­ten­schutz­ge­setz be­ach­ten. Dies gilt al­ler­dings nicht, wenn die Da­ten­ver­ar­bei­tung aus­sch­ließ­lich für per­sön­li­che oder fa­mi­liäre Zwe­cke er­folgt. Er­stellt man bei­spiels­weise elek­tro­ni­sche Adress­bücher oder Ge­burts­tags­lis­ten, um diese für per­sön­li­che Zwe­cke zu nut­zen, kommt das Ge­setz nicht zur An­wen­dung. Wer­den hin­ge­gen In­for­ma­tio­nen ü­ber an­dere Per­so­nen ins In­ter­net ge­stellt, wer­den diese Da­ten ei­ner brei­ten Öf­fent­lich­keit zugäng­lich ge­macht und es han­delt sich nicht mehr um eine Ver­ar­bei­tung zu aus­sch­ließ­lich per­sön­li­chen Zwe­cken. ­Nicht al­les ist aber ne­ga­tiv be­setzt. Die neue DSGVO bie­tet ge­rade für den Pri­vat­nut­zer die Mög­lich­keit, per­sön­li­che Da­ten neu zu ü­ber­ar­bei­ten. "Er­for­der­lich: Ü­ber­prüfe deine Da­ten­ein­stel­lun­gen" heißt es bei­spiels­weise bei Fa­ce­book. Hier sollte der Nut­zer nicht un­be­darft zu­stim­men. So nutzt das so­ziale Netz­werk die Um­stel­lung, um auch in Eu­ropa die Ge­sichts­er­ken­nung ein­zu­führen. Vor­sicht gilt auch bei der Zu­stim­mung, ob die ein­ge­blen­de­ten Wer­be­an­zei­gen tatsäch­lich "mög­lichst re­le­vant und nütz­lich" sind. Wer hier zu­stimmt nimmt in Kauf, als "glä­ser­ner Nut­zer" zu gel­ten und muss da­mit le­ben, dass die letz­tens an­ge­se­he­nen In­ter­net­ar­ti­kel im­mer wie­der er­schei­nen. ­Nut­zer ha­ben un­ter be­stimm­ten Vor­aus­set­zun­gen ein "Recht auf Ver­ges­sen­wer­den". Das heißt, die Un­ter­neh­men müs­sen auf An­trag dann alle per­so­nen­be­zo­ge­nen Da­ten lö­schen. Sie ha­ben außer­dem ein An­recht dar­auf, ihre Da­ten mit­zu­neh­men, wenn sie den An­bie­ter wech­seln wol­len. Da­bei müsste ein so­zia­les Netz­werk bei­spiels­weise Ko­pien al­ler ver­öf­fent­lich­ten Ein­träge oder Fo­tos zur Ver­fü­gung stel­len. Schwie­ri­ger dürfte es mit dem ei­gent­lich In­ter­essan­ten sein: den Ver­bin­dun­gen mit Freun­den im Netz­werk. Da In­for­ma­tio­nen darü­ber auch de­ren Rechte berühren, dür­fen Fa­ce­book & Co die Her­aus­gabe wohl ver­wei­gern. Für Ver­eine Auch in vie­len Ver­ei­nen hat die DSGVO eine re­gel­rechte Pa­nik aus­gelöst, hieß es doch, sie könn­ten ohne Ge­neh­mi­gung der Be­trof­fe­nen keine Da­ten mehr er­fas­sen und das gelte auch für Wett­kamp­f­er­geb­nis­se. Tatsäch­lich muss vor der Ver­öf­fent­li­chung be­stimm­ter per­so­nen­be­zo­ge­ner Da­ten oder Fo­tos im Netz eine Ein­wil­li­gung ein­ge­holt wer­den. "Ein Sport­ver­ein darf aber ohne Ein­wil­li­gung Wett­kamp­f­er­geb­nisse oder Ranglis­ten mit Sport­ler­na­men und auch Fo­tos der Spiele ver­öf­fent­li­chen", sagt Rechts­an­walt Wolf-Die­ter Töl­le. Auch Kar­ne­vals­ver­eine bei­spiels­weise kön­nen wei­ter­hin Fo­tos der Ver­an­stal­tun­gen ver­öf­fent­li­chen. Die neue DSGVO hat dies­be­züg­lich keine nen­nens­wer­ten Ver­än­de­run­gen ge­bracht. ­Aus­gangs­punkt sollte bei Ver­ei­nen zunächst sein, dass Ver­eins­mit­glie­der da­von aus­ge­hen dür­fen, dass In­for­ma­tio­nen ü­ber sie nur zur Ver­wal­tung und Be­treu­ung der Mit­glied­schaft ge­nutzt wer­den und den Ver­ein nicht ver­las­sen. ­Ver­ei­ne, die das Thema Da­ten­schutz bis­lang ver­nach­läs­sigt ha­ben, müs­sen ihre Or­ga­ni­sa­tion jetzt ­da­ten­schutz­ge­recht ge­stal­ten. Für jede ein­zelne In­for­ma­tion ist zu prü­fen, ob der Ver­ein mit die­ser ü­ber­haupt um­ge­hen darf. Auch un­ter der Ver­ord­nung gilt, dass Da­ten nur dann er­ho­ben oder wei­ter­ge­ge­ben wer­den dür­fen, wenn die be­trof­fene Per­son ent­we­der ein­ge­wil­ligt hat oder eine sons­tige Rechts­grund­lage dies er­laubt. Der Stadt­sport­ver­band Lippe hat bei­spiels­weise prompt rea­giert und bie­tet am Mon­tag 18. Juli einen In­fo­vor­trag für Ver­eins­ver­tre­ter an. "Es war der Wunsch der Mit­glie­der­ver­samm­lung, eine sol­che Info-Ver­an­stal­tung durch­zu­führen", er­klärt der 1. Vor­sit­zen­de, Hans Paw­low­ski. "­Die Nach­frage ist recht groß. Lei­der war ein frühe­rer Ter­min vom Lan­des­s­port­bund nicht zu be­kom­men." Für Un­ter­neh­men

Un­ter­neh­men dür­fen grundsätz­lich Da­ten von Kun­den oder Nut­zern ab­fra­gen, die für den be­tref­fen­den Zweck auch benötigt wer­den. Hier sind sie zu­sätz­lich in ei­ner Do­ku­men­ta­ti­ons­pflicht ü­ber die Da­ten­spei­che­rung und Da­ten­ver­ar­bei­tung. Bei Ver­stößen dro­hen hohe Stra­fen. Bei ge­rin­gen Ver­ge­hen kön­nen aber auch Ver­war­nun­gen aus­ge­spro­chen wer­den. Im Falle von Buß­gel­dern müss­ten diese ver­hält­nis­mäßig aus­fal­len. Als größere Be­dro­hung se­hen viele Un­ter­neh­men Ab­mah­nun­gen von An­wäl­ten und Kon­kur­ren­ten. Wie groß das Pro­blem wird, ist schwer ab­zu­schät­zen. Die Ab­mahn­an­wälte hät­ten da­her schon jetzt in vie­len Fäl­len Da­ten­schutz­ver­stöße aus­nut­zen kön­nen, bestätigt Wolf-Die­ter Töl­le. An­bie­ter von Dienst­leis­tun­gen oder Wa­ren müs­sen auch die Si­cher­heit der er­ho­be­nen Kun­den­da­ten ge­währ­leis­ten. Das kann be­deu­ten, dass Un­ter­neh­men diese In­for­ma­tio­nen ver­schlüs­seln müs­sen. Kun­den oder Nut­zer von im In­ter­net ak­ti­ven Fir­men ha­ben zu­dem ein Aus­kunfts­recht ü­ber die ei­ge­nen ge­spei­cher­ten Da­ten. Für Fo­to­gra­fen Das Ende der Fo­to­gra­fie? Di­gi­tal­ka­me­ras er­he­ben bei Auf­nah­men im­mer auch Stand­ort­da­ten. Das gilt als Da­te­ner­he­bung. Da­her müsste vor je­der Auf­nahme von Per­so­nen eine Ein­wil­li­gung ein­ge­holt wer­den. Aber: "­Die Da­ten­schutz-Grund­ver­ord­nung führt zu kei­nen we­sent­li­chen Ver­än­de­run­gen der bis­he­ri­gen Rechts­lage im Um­gang mit Fo­to­gra­fien. Die An­nah­me, dass die DSGVO dem An­fer­ti­gen von Fo­to­gra­fien ent­ge­gen­ste­he, ist un­zu­tref­fen­d", er­klärt das Bun­desin­nen­mi­nis­te­ri­um. Es gelte dafür wie bis­her auch das Kunst­ur­he­ber­ge­setz. Auf­grund der je­der­zei­ti­gen Wi­der­ruf­lich­keit und der feh­len­den Prak­ti­ka­bi­lität bei Auf­nah­men größe­rer Men­schen­men­gen sei die da­ten­schutz­recht­li­che Ein­wil­li­gung be­reits nach gel­ten­der Rechts­lage viel­fach keine prak­ti­ka­ble Rechts­grund­la­ge. Die Ver­ord­nung be­to­ne, dass der Schutz per­so­nen­be­zo­ge­ner Da­ten kein un­ein­ge­schränk­tes Recht ist, son­dern im Hin­blick auf seine ge­sell­schaft­li­che Funk­tion und un­ter Wah­rung des Ver­hält­nis­mäßig­keits­prin­zips ge­gen an­dere Grund­rechte ab­ge­wo­gen wer­den muss. "­Bei Auf­nah­men von Men­schen­men­gen, bei­spiels­weise auf De­mons­tra­tio­nen oder bei Sporter­eig­nis­sen, muss man we­der alle Per­so­nen auf dem Bild vor­her fra­gen noch sie ü­ber ir­gend­wel­che Da­ten­schutz­rechte in­for­mie­ren", in­for­miert Wolf-Die­ter Töl­le.

vom 30.05.2018 | Ausgabe-Nr. 22A

