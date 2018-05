Was ändert sich eigentlich für wen?

Kreis Lippe (n­r). Seit am 25. Mai die eu­ropäi­sche Da­ten­schutz-Grund­ver­ord­nung (DSGVO) in Kraft ge­tre­ten ist, geht so et­was wie ein kol­lek­ti­ves Wirr­warr um­her. Darf ein Ver­ein Wett­kampf­da­ten oder Wett­be­werbs­fo­tos ohne adäquate Ein­wil­li­gung der Be­tref­fen­den ver­öf­fent­li­chen? Muss man sich als Pri­vat­nut­zer jetzt in­ten­si­ver mit Fa­ce­book und Co. aus­ein­an­der­set­zen? Was dür­fen Va­ter Staat, Behör­den oder Un­ter­neh­men ü­ber­haupt an per­sön­li­chen Da­ten sam­meln? Pri­vat­nut­zer, Ver­ei­ne, Fo­to­gra­fen oder Un­ter­neh­men sind ver­un­si­chert – und die Rechts­lage scheint in vie­len Be­rei­chen recht vage for­mu­liert zu sein. "Vor­sicht, aber keine Pa­ni­k" heißt es von der Lan­des­be­auf­trag­ten für Da­ten­schutz und In­for­ma­ti­ons­frei­heit NRW (L­DI). ­Die Lei­tun­gen lau­fen seit Wo­chen heiß, heißt es auf Lippe ak­tu­ell Nach­frage bei der LDI. Seien 2017 ü­ber das Jahr ver­teilt rund 4.500 An­fra­gen auf Ü­ber­prü­fung ein­ge­gan­gen, so wa­ren es 2018 al­lein bis März schon etwa 3.000 An­fra­gen. Da­mit sei die Behörde ü­ber­las­tet und setzt da­her jetzt in­ten­siv auf die Ver­brei­tung von In­for­ma­tio­nen zum Da­ten­schutz und zur Da­ten­si­cher­heit. Kol­lek­tive Pa­nik sei auch fehl am Platz, meint Rechts­an­walt Wolf-Die­ter Tölle von der Det­mol­der An­walts­kanz­lei Tölle & Mel­chior. Auch er ist ü­ber­zeugt, dass Pri­vat­per­so­nen so­wie Behör­den und Un­ter­neh­men sich in­ten­siv in­for­mie­ren und beim Thema Da­ten­schutz die Au­gen of­fen hal­ten soll­ten. "­Die DSGVO ba­siert auf ei­ner Eu­ropäi­schen Ver­ord­nung, die un­mit­tel­bar in al­len Mit­glieds­staa­ten der EU gil­t." Die For­mu­lie­run­gen sind in ei­ni­gen Be­rei­chen schwam­mig und mit recht va­gen For­mu­lie­run­gen aus­ge­stat­tet. So hat der Lip­pi­sche An­walt- und No­tar­ver­ein für den 12. Juni in der Det­mol­der Stadt­halle eine In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung für Rechts­an­wälte mit ei­nem Ex­per­ten für IT-Recht aus Bie­le­feld in­iti­ier­t. Wieso wurde das eu­ropäi­sche Da­ten­schutz­recht re­for­mier­t? ­Bis­lang war Da­ten­schutz eu­ropäisch durch eine Richt­li­nie ge­re­gelt. Ziel der Richt­li­nie war es, einen Min­dest­stan­dard für den Da­ten­schutz in Eu­ropa fest­zu­le­gen, der in al­len Mit­glied­staa­ten durch ei­ge­ne, na­tio­nale Ge­setze si­cher­ge­stellt wer­den soll­te. Dies lief nicht im­mer ein­heit­lich. In den Mit­glied­staa­ten gab es 28 na­tio­nale Um­set­zungs- und An­wen­dungs­va­ri­an­ten der Richt­li­nie. Die EU ent­schloss sich da­her zur Re­form des Da­ten­schutz­rechts in Form ei­ner Ver­ord­nung. Diese gilt un­mit­tel­bar und ohne Um­set­zung in na­tio­na­les Recht in den Mit­glied­staa­ten. Ziel ist ein har­mo­ni­sier­ter Da­ten­schutz auf ho­hem Ni­veau. Das Da­ten­schutz­recht war aber auch an die ver­än­der­ten ge­sell­schaft­li­chen Ge­ge­ben­hei­ten an­zu­pas­sen.

Viele Fra­gen ste­hen im Raum So meint der 1. Vor­sit­zende Hans Paw­low­ski vom Stadt­sport­ver­band Lemgo auf Lippe ak­tu­ell An­fra­ge: "­Per­sön­lich sehe ich die Wir­kung auch in die Ver­gan­gen­heit hin­ein als ex­trem be­las­tend. Alle ge­sam­mel­ten Da­ten müs­sen nachträg­lich ge­schützt wer­den; nachträg­lich Zu­stim­mun­gen ein­ge­holt wer­den. Auch be­reits aus­ge­schie­dene Vor­stands­mit­glie­der müs­sen nachträg­lich bestäti­gen, dass sie alle in ih­rer Amts­zeit ge­sam­mel­ten Da­ten gelöscht ha­ben. Viel­leicht wird es ja in Zu­kunft ein­fa­cher, wenn An­mel­de­for­mu­la­re, Bild­ver­öf­fent­li­chun­gen sich leich­ter än­dern las­sen und Ver­si­che­run­gen ü­ber die Spei­che­rung von Da­ten auf in der Re­gel pri­va­ten PCs las­sen sich ein­ho­len. Ob diese Spei­che­run­gen aber wirk­lich si­cher sind? Müs­sen Sat­zun­gen geän­dert wer­den? Wo er­hält man zu wie­viel Geld ein rechts­si­che­res Im­pres­sum für die Ho­me­pa­ge? Sport­ver­eine ha­ben wie an­dere ge­meinnüt­zige Ver­eine kaum Fach­kräf­te, son­dern müs­sen diese vom ge­meinüt­zi­gen Ver­mö­gen lei­der ein­kau­fen. Fra­gen ü­ber Fra­gen." Wei­ter auf Seite 3

vom 30.05.2018 | Ausgabe-Nr. 22A

Drucken | Versenden