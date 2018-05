Erlebnisreiches Bahnfahren

Spargelessen, Draisinenfahren und Museumsbesuch

Kreis Lip­pe. Die Lip­pi­sche Lan­des­ei­sen­bahn lädt am Sonn­tag, 3. Juni zu Eleb­nis­fahr­ten mit dem His­to­ri­schen He­cke­neil­zug der Lan­des­ei­sen­bahn Lippe auf der 21 km-lan­gen Ge­samt­stre­cke zwi­schen Bö­sing­feld und Dören­trup ein. Ne­ben Frühstück und Kaf­fee­trin­ken im Zug bie­ten die Mu­se­um­sei­sen­bahn­freunde das Schlem­mer­ticket "Spar­gel klas­sisch" an. Das Hei­mat­mu­seum Al­ver­dis­sen lädt zu ei­nem Be­such ein. Drai­si­nen­fah­rer ge­nießen die Bahn­fahrt zum hal­ben Preis. Ab­fahrt in Bö­sing­feld ist um 10 Uhr und 13 Uhr, in Dören­trup geht es um 11:25 und 14:25 Uhr zurück. Wei­tere Zu­stiegs­mög­lich­kei­ten sind Al­ver­dis­sen, Barn­trup, Bega und Farm­beck. Aus­führ­li­che In­for­ma­tio­nen ü­ber die Re­gion so­wie die Ei­sen­bahn­ge­schichte und -tech­nik las­sen die Fahrt zu ei­nem kurz­wei­li­gen Er­leb­nis wer­den.

Das Ta­ges­ticket kos­tet 15 Euro für Er­wach­se­ne, 8 Euro für Kin­der. Fa­mi­lien zah­len 35 Eu­ro. Er­mäßi­gun­gen er­hal­ten bei­spiels­weise Mit­glie­der des Lip­pi­schen Hei­mat­bun­des. Der Fahr­radtrans­port ist kos­ten­los. Fahr­kar­ten gibt es im Zug. Re­ser­vie­run­gen wer­den emp­foh­len un­ter der Ruf­num­mer (05262) 409904 (mitt­wochs von 18 bis 20 Uhr) oder un­ter "ww­w.­lan­des­ei­sen­bahn-lip­pe.­de".

vom 30.05.2018 | Ausgabe-Nr. 22A

Drucken | Versenden