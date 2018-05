Ehrung für ehrenamtliches Engagement

Verdienstkreuz am Bande für Klaus Brand aus Detmold

Land­rat Dr. Axel Leh­mann (links) ver­leiht Klaus Brand (rechts) das Ver­dienst­kreuz am Bande des Ver­dienstor­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land. Der Wür­den­trä­ger freut sich ge­mein­sam mit sei­ner Frau Chris­tine Brand (Mit­te) ü­ber die Aus­zeich­nung. Fo­to: Kreis Lippe

Det­mold. Durch sein lang­jäh­ri­ges En­ga­ge­ment, vor al­lem für die Be­lange im sport­li­chen Be­reich, hat Klaus Brand an­er­ken­nens­werte Ver­dienste er­wor­ben. Im Rah­men ei­ner Fei­er­stunde nahm er des­halb jetzt das Ver­dienst­kreuz am Bande des Ver­dienstor­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land aus den Hän­den von Lip­pes Land­rat Dr. Axel Leh­mann ent­ge­gen. "­Sie sind mit Tat­kraft und Ener­gie in sport­li­chen, so­zia­len und po­li­ti­schen Be­rei­chen für das All­ge­mein­wohl in Lippe ak­tiv und ha­ben Her­aus­ra­gen­des ge­leis­tet", be­tonte Leh­mann in sei­ner Lau­da­tio. Seine ei­ge­nen sport­li­chen Tätig­kei­ten be­gann Brand be­reits 1957 als ak­ti­ver Tur­ner, Fuß­ball- und Hand­ball­spie­ler. So­wohl im Fuß­ball als auch im Hand­ball er­warb er zu­dem die Trai­ner B-Li­zenz.

1971 grün­dete Klaus Brand im Al­ter von 22 Jah­ren die Leicht­ath­le­tik-Ab­tei­lung des "Turn­ver­eins Blom­berg von 1866", de­ren Lei­tung er seit­her un­un­ter­bro­chen inne hat. Der Schwer­punkt sei­nes Wir­kens im Be­reich der Leicht­ath­le­tik liegt in der ge­ziel­ten Tal­ent­si­che­rung und Ta­lent­för­de­rung. In sei­ner Funk­tion als Lei­ter der Leicht­ath­le­tik-Ab­tei­lung des TV Blom­berg grün­dete der Wür­den­trä­ger 1974 mit drei wei­te­ren Ver­ei­nen die leis­tungs­ori­en­tierte "Leicht­ath­le­tik Ge­mein­schaft Lippe-Süd – Ver­ein zur För­de­rung der Leicht­ath­le­ti­k" (LG Lippe-Süd). Die­ser ver­einsü­ber­grei­fende Zu­sam­menschluss meh­re­rer Ver­eine führt zu ge­mein­sa­men Trai­nings- und Wett­kampftätig­kei­ten. Das Trai­ning der Ta­lente aus der Re­gion an ei­nem Stand­punkt ver­folgte das Ziel, mög­lichst viele Qua­li­fi­ka­tio­nen für fi­nale Wett­kämpfe auf na­tio­na­ler und in­ter­na­tio­na­ler Ebene in al­len leicht­ath­le­ti­schen Dis­zi­pli­nen zu er­rei­chen. Seit der Grün­dung der LG Lippe-Süd fun­giert der Det­mol­der dort als Trai­ner im Mehr­kampf­be­reich für die Al­ters­grup­pen A, B und Schü­ler/in­nen. Mitt­ler­weile ha­ben Ath­le­ten, die bei der LG Lippe-Süd die Grund­la­gen der Leicht­ath­le­tik er­lernt ha­ben, an deut­schen Meis­ter­schaf­ten, Eu­ropa- und Welt­meis­ter­schaf­ten so­wie an Olym­pi­schen Spie­len er­folg­reich teil­ge­nom­men und Me­dail­len er­run­gen. Seit 1974 gehört der Sport­be­geis­terte als Sport­wart dem Vor­stand der LG Lippe-Süd an. Ne­ben sei­ner zei­tin­ten­si­ven Trai­ner­tätig­keit or­ga­ni­siert er die Sport­feste des Ver­eins und ist für die Durch­führung der Leicht­ath­le­tik Kreis- und OWL-Meis­ter­schaf­ten zu­stän­dig. Auf Krei­sebene ist Klaus Brand zu­dem als Mit­glied des Kreis-Leicht­ath­le­ti­kaus­schus­ses und seit 2001 als Kreis-Leicht­ath­le­ti­kob­mann tätig. Fer­ner gehört er zum Leis­tungs­team des Leicht­ath­le­tik-Lan­des­leis­tungs­stütz­punk­tes Pa­der­born-Lippe und fun­giert dort eben­falls als Trai­ner. Der Wür­den­trä­ger hat die Ent­wick­lung der Leicht­ath­le­tik im Kreis Lippe ü­ber viele Jahr­zehnte ent­schei­dend mit­ge­prägt. Seit Ende der 1980er Jahre ist Klaus Brand zu­dem Mit­glied des SPD-Orts­ver­eins Spork-Eich­holz-Rem­mig­hau­sen und wurde 2008 zu des­sen Vor­sit­zen­den ge­wählt. Von 1994 bis 2009 en­ga­gierte er sich als sach­kun­di­ger Bür­ger im Rat der Stadt Det­mold. Als Mit­glied des Aus­schus­ses für Schule und Sport hat er sich un­er­müd­lich dafür ein­ge­setzt, dass der Asche-Sport­platz des TUS-Eich­holz-Rem­mig­hau­sen durch einen Kunst­ra­sen­platz er­setzt wur­de. 2009 wurde Brand in den Rat der Stadt Det­mold ge­wählt. 2012 ü­ber­nahm er das Amt des Orts­bür­ger­meis­ters von Spork-Eich­holz. Fer­ner ist er eh­ren­amt­li­cher Vor­sit­zen­der des "Re­mi­ken­hus". Als "Re­mi­ken­hus" wird das ört­li­che Dorf­ge­mein­schafts­haus be­zeich­net. Brand ver­wal­tet und or­ga­ni­siert den Be­trieb des Hau­ses und setzt sich un­er­müd­lich dafür ein, dass die­ser Ver­an­stal­tungs­ort für die Dorf­ge­mein­schaft er­hal­ten bleibt. Für sein En­ga­ge­ment er­hielt Klaus Brand un­ter an­de­rem 2002 die gol­dene Eh­ren­na­del des TV Blom­berg, 2004 die Ver­dienst­na­del des Fuß­ball- und Leicht­ath­le­tik­ver­ban­des West­fa­len, 2007 die Gol­dene Eh­ren­na­del des Deut­schen Leicht­ath­le­tik­ver­ban­des und 2011 die Eh­rung für 50-jäh­rige Mit­glied­schaft im TV Blom­berg.

vom 30.05.2018 | Ausgabe-Nr. 22A

