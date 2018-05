Ein Hauch von Afrika auf dem Campus

Modenschau, Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten zum Afrikatag

Lemgo (la). Am Mon­tag, 28. Mai, wird der Afri­ka­tag an der Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe mit ei­nem ge­mein­sa­men Grill­fest, ei­ner Mo­den­schau und der Aus­stel­lung von afri­ka­ni­schen Hand­werks­ar­bei­ten auf dem Cam­pus Lemgo ge­fei­ert.

Der Afri­ka­tag nimmt als An­lass den 25. Mai 1963, den Tag der Grün­dung der Or­ga­ni­sa­tion für Afri­ka­ni­sche Ein­heit, wel­che als Vor­gän­ge­rin der 2001 ge­grün­de­ten Afri­ka­ni­schen Union gilt. Das Event wird durch den Ver­ein Afri­ka­ni­scher Stu­die­ren­der (VAS-HSOWL) an der Hoch­schule or­ga­ni­siert. Nicht nur der kul­tu­relle Reich­tum des Kon­tin­ents Afri­ka, son­dern auch die Viel­fäl­tig­keit afri­ka­ni­scher Künste wird hier zum Aus­druck ge­bracht. Der Vor­sit­zende des VAS-HSOWL, Ma­rius Ts­a­kem, stu­diert Le­bens­mit­tel­tech­no­lo­gie in Lemgo und freut sich, pas­send zu sei­nem Ba­che­lor­stu­dien­gang, ins­be­son­dere auf das Grill­buf­fet: "Es wird eine Mi­schung aus Fleisch­spießen, ty­pisch afri­ka­nisch ge­grill­tem Fisch und Beig­nets, ge­ben." Er­klärend fügt er hin­zu: "­B­eig­nets sind frit­tierte Teig­bäll­chen mit Boh­nen, nicht ganz so süß aber ähn­lich wie Ber­li­ner." High­light des Afri­ka­tags ist eine Mo­den­schau, auf der Stu­den­ten ver­schie­dene Klei­dungs­stile der afri­ka­ni­schen Län­der prä­sen­tie­ren. Außer­dem gibt es Aus­stel­lun­gen zu afri­ka­ni­schen Tex­til­ver­ar­bei­tun­gen und zum Kunst­hand­werk. Alle Ak­ti­vitäten un­ter­stüt­zen das "Y­outh Em­po­wer­ment" Pro­jekt in Ka­me­run, wel­ches ver­sucht, die Le­bens­qua­lität Ju­gend­li­cher in Ka­me­run zu ver­bes­sern, und für das ge­spen­det wer­den kann. Der Afri­ka­tag be­ginnt am 28. Mai um 11 Uhr mit der of­fi­zi­el­len Be­grüßung im Au­di­max der Hoch­schule OWL am Cam­pus Lem­go. Um 12 Uhr star­ten vor der Mensa das Grill­buf­fet und das Kul­tur­pro­gramm.

vom 26.05.2018 | Ausgabe-Nr. 21B

